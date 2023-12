I 10 migliori accessori per chi ama giocare con iPhone e Mac

I dispositivi Apple hanno da sempre dimostrato una propensione naturale al gioco, e questo vale per iPhone e iPad, ma negli ultimi mesi sono alla ribalta anche i Mac, soprattutto dopo l’arrivo di Apple Arcade, abbonamento che consente di pagare una tassa mensile per accedere ad un catalogo di giochi davvero vasto e condiviso su tutte le piattaforme Apple, da Mac ad iPhone e iPad. Se siete amanti del gioco, oltre (e spesso prima) dei giochi, dovrete comprare accessori o la piattaforma stessa. Vediamo i nostri consigli per i fan dell’intrattenimento digitale.

Apple TV 4K

E’ vero che si aspetta una importante revisione di Apple TV per il mondo videoludico, che ancora tarda ad arrivare. Eppure i modelli attualmente in commercio sono comunque ottimi per Apple Arcade. Il consiglio ad oggi è quello di acquistare il m modello più prestante, ossia Apple TV 4K, che abbiamo recensito a questo indirizzo.

A fronte di un prezzo superiore rispetto ai set top box concorrenti, la Apple TV 4K 2022 è apprezzata anche perché offre supporto completo a tutte le ultime tecnologie per video e audio, risultando indicata per gli appassionati Home Theater. Supporta la tecnologia HDR10+ e Dolby Vision, mentre sul versante audio supporta Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 e Dolby Digital 5.1 surround

Gli utenti possono ordinare la nuova Apple TV 4K con Siri Remote anche su Amazon sia in versione 64 GB senza Ethernet e senza Thread, sia 128 GB con due connettività aggiuntive.

Joypad 8Bitdo

Proprio perché Apple TV si presenta come una vera console, e proprio perché le app videoludiche rilasciate sullo store sono sempre più simili a titoli per console, si sente la mancanza di un vero pad prodotto da Apple. Fortunatamente in commercio ce ne sono davvero tanti, molti compatibili con Apple.

Tra questi vi consigliamo l’Ultimate di 8 BitDo che abbiamo recensito a questo indirizzo. Si tratta di un pad che nulla ha da invidiare a quelli Playstation o Xbox, dotato di tutti i pulsanti tipici di un controller del genere.

8BitDo Ultimate Wireless Controller si distingue per il suo dock di ricarica multifunzionale. La connessione tra il controller e il dock consente una ricarica affidabile e veloce

Ecco l’elenco dei controller 8BitDo compatibili con i dispositivi Apple:

iPad mini 6

Se il budget da spendere è leggermente superiore, anche un iPad risulta essere una valida scelta per chi ama i videogiochi. App Store è, infatti, uno degli store digitali più attivi in questo senso, con il rilascio quotidiano da parte degli sviluppatori di numerosissimi giochi. E così, l’ultimo iPad Mini risulta essere, con le sue dimensioni contenute, ma con un display abbastanza generoso per immergere il giocatore nell’azione di gioco, una soluzione particolarmente apprezzabile per chi ama i videogiochi.

Lo potete acquistare anche su Amazon da qui.

BackBone One

Se volete trasformare il vostro iPhone in una console Sony portatile, con tanto di design stile PS5, non possiamo che consigliarvi Backbone One. Propone trigger analogici reattivi, pulsanti tattili e levette cliccabili per la migliore esperienza di gioco mobile con una latenza ridotta praticamente a zero. Propone ricarica pass through jack 3,5 per collegare gli auricolari e isolarsi dai rumori esterni.

Compatibile con tutti gli ultimi iPhone, al suo interno presenta anche un adattatore per una migliore esperienza su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max 1. Chi lo acquista riceverà anche un anno gratis del servizio Backbone+, una sorta di hub che raccoglie tutti i propri giochi. A livello di design basta guardare le foto per capire che si ispira al DualSense Sony. Il pad gode di integrazioni speciali con l’app PlayStation e PS Remote Play, come la possibilità di collegarsi in profondità all’app PlayStation per installare i giochi sulla console in remoto in modo da poterli giocare in seguito tramite PS Remote Play.

E’ disponibile adesso anche in versane USB-C per iPhone, quindi adatto agli ultimi iPhone 15 con questa tipologia di connettore.

Acquistatelo su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Carta Regalo Apple

Sempre valido come regalo, le carte regalo Apple permettono di acquistare dai prodotti fisici in store a quelli digitali su App Store.

Se App Store e Mac App Store sono i punti di riferimento in cui acquistare giochi per iOS e Mac, una carta regalo è davvero l’ideale. Tanti i tagli a disposizione, a partire da 25 euro sul sito ufficiale Apple. Se si pensa che moltissimi giochi costano solo 99 centesimi, anche una gift card minima risulta più che sufficiente per scaricare un’intera libreria di videogiochi.

Sphero Ollie

Non è propriamente un accessorio videoludico, ma sarà certamente apprezzato anche da coloro che amano i videogiochi. Lo abbiamo testato a questo indirizzo. Il cuore di questo mini robot è il suo corpo in policarbonato, che lo rende resistente agli urti e pronto a sfidare qualsiasi terreno. Sphero Ollie, è in grado di raggiungere alte velocità e eseguire acrobazie.il mini robot è completamente compatibile con un’app dedicata per la guida e la programmazione.

La connessione Bluetooth offre un raggio fino a 30 metri, consentendo una connessione stabile e senza problemi con dispositivi iOS e Android.

Tello Ryze

Con Ryze di Tello, iPhone e iPad si trasformano in controller per un divertimento reale. Si tratta di un drone non più nuovissimo, ma che rappresenta ancora il punto di riferimento per il volo indoor. Realizzato da Ryze in collaborazione con DJI, Tello Ryze è un piccolo drone che pesa solo 80 grammi, con un corpo davvero contenuto, con misure pari a 98 x 92,5 x 41 millimetri, con eliche da soli 3 pollici. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, per chi volesse saperne di più.

Non godrà certamente di tutti i sensori che accompagnano il volo sui droni di fascia alta, ma ospita a bordo un telemetro, barometro, LED, vision system, Wi-Fi e altro ancora. Interessante è la possibilità, per la prima volta di usare il drone come una estensione di Scratch, il software open del MIT per insegnare ai più piccoli l’uso della programmazione e della combinazione tra sensori, robot e codice. Ha una distanza massima di volo di appena 100 metri, e può raggiungere una velocità massima di 28 chilometri orari, con un tempo di volo massimo di 13 minuti.

Cuffie Anker Soundcore Space Q45

SoundCore Space Q45 sono le cuffie over-ear adatte per lunghe sessioni di gioco, e che consigliamo a chi ha un budget limitato, ma non troppo basso. Raffinate dal punto di vista estetico supportono lo standard LDAC e certificazione “Hi-Res Wireless Audio”. Ciò è garantito dai driver a membrana in metallo e ceramica da 40 mm, a doppio rivestimento, che consentono bassi potenti, medi chiari e alti estremi.

Quattro microfoni bloccano i rumori per una cancellazione attiva del rumore (ANC) ottimale. Non manca, ovviamente, la modalità trasparenza che può essere impostata con la pressione di un pulsante, e con la presenza dell’intelligenza artificiale che regola automaticamente l’intensità dell’ANC in base al livello di rumore ambientale. Al loro interno anche una batteria che dura addirittura fino a 50 ore, il massimo di tutte le cuffie che presentiamo qui. Senza la cancellazione del rumore arriva a toccare il tetto delle 65 ore.

Su Amazon hanno un listino spesso scontato, difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Powerbank

Giocare a qualsiasi titolo su iPhone e iPad, equivale quasi sempre a ritrovarsi il dispositivo scarico prima di sera; per questo, per andare sul sicuro è sempre possibile regalare una batteria portatile. Sicuramente un regalo gradito e, soprattutto utile. Tante, tantissime le possibilità in questo senso.

Se avete uno iPhone con tecnologia Magsafe vi consigliamo la batteria magnetica Anker 321 che potete comprare da qui. La batteria di cui parliamo è molto similealla batteria Magsafe di Apple che oggi è stata dismessa: permette di ricaricare l'iPhone in mobilità applicata alla parte posteriore di qualunque iPhone compatibile Magsafe, quindi dal 12 in su inclusi i 14 e i 15 (anche se nella descrizione della batteria non ci sono). La sua peculiarità è nello spessore in rapporto alla carica. Parliamo di meno di due centimetri per 5000 mAh. In pratica, visto che parliamo di una batteria da 5V, possiamo ricaricare facilmente un iPhone anche iPhone Pro Max, interamente una volta e raddoppiare la sua autonomia.

Regala un gioco da App Store

Se il budget a vostra disposizione non è troppo alto, e vi siete ridotti all’ultimo secondo, regalo certamente gradito sarà un gioco iOS da inviare tramite e-mail. Ad esempio, con soli 8,99 euro potrete regalare Oceanhorn, gioco stile Zelda, che sarà certamente apprezzato da chi lo riceve. E’ sufficiente aprire l’app da regalare da iPhone o iPad, cliccare i tre puntini dentro il cerchio blu e scegliere la voce “Regala App”. Noi ve ne abbiamo consigliata una, ma è possibile fare lo stesso con tutti i giochi a pagamento presenti su App Store.

