i2000 TWS HighTechX, il clone di AirPods sempre più raffinato e colorato a 27,90 euro

Sono sempre più i cloni di AirPods, che riescono nell’intento di fornire all’utente un ottimo rapporto qualità prezzo. Tra questi anche le i2000, già note agli addetti ai lavoro, che arrivano adesso con una versione leggermente ottimizzata, che prende il nome di HighTechX, per una maggiore precisione sonora e disponibili anche in svariati colori. Si acquistano in offerta lampo a 27,90 euro direttamente a questo indirizzo.

Sembra non cambiare molto rispetto alle ottime i2000. Queste i2000 TWS HighTechX mantengono inalterato il design, davvero simile ad AirPods, tanto da poter essere considerato un clone praticamente 1 a 1, ma con un prezzo davvero piccolo.

Anche questa versione delle i2000, naturalmente, fa uso del Bluetooth 5.0, che al momento rappresenta lo standard più sicuro, in grado di offrire stabilità nella connessione, per un range di circa 10 metri, per un ascolto dunque privo di interruzioni. La batteria degli auricolari è di 30 mAh, mentre la custodia di ricarica, anche questa simile a quella Apple, offre una capacità di 350mAh.

come il precedente modello sono realizzati in plastica, disponibili nei colori nero, bianco e, perfino, rosa, con un prezzo di partenza in offerta di 27.90 euro. Sono compatibili sia con iOS, che con Android. Non solo, supportano anche i rispettivi assistenti vocali, quindi sarà possibile richiamare Siri e l’assistente Google direttamente con tocchi sugli auricolari. sarà anche possibile utilizzarli per rispondere alle chiamate e controllare la musica in ascolto.

I due auricolari propongono una parte terminale in basso magnetica, in maniera tale da alloggiare in modo perfetto all’interno del case di ricarica. Gli auricolari hanno un peso di appena 36 grammi, con dimensioni che richiamano le AirPods pari a circa 4 x 5,00 x 2,00 cm.

All’interno della confezione di vendita, oltre agli auricolari, anche una custodia di ricarica, il manuale in inglese e il cavo di ricarica per il case.

