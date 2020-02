Google Earth funziona finalmente con Firefox, Edge e Opera

Quando Google abbandonò la sua app desktop Earth in favore di un’esperienza solo web, specifico che il servizio era “quasi pronto” per funzionare su Firefox e altri browser. Ci sono voluti ben tre anni. Da oggi, finalmente, Google Earth funzionerà non su Firefox, ma anche su Microsoft Edge e Opera. Promessa mantenuta, seppur in ritardo.

Earth è stato originariamente sviluppato utilizzando la soluzione Native Client solo per Chrome, quindi per ottenere il prodotto funzionante su altri browser, Google ha dovuto cambiare completamente marcia. Il gigante della ricerca ha deciso di ricostruire Earth compilando il codice C++ utilizzando WebAssembly, un nuovo linguaggio binario simile a Java che funziona su tutti i browser Web. WebAssembly è stato raccomandato solo di recente (il 5 dicembre 2020 ) dal consorzio World Wide Web, come quarta lingua nativa del browser dopo HTML, CSS e JavaScript.

Mentre Google Earth funziona su questi altri browser, il colosso ha dichiarato che ha ancora avrà bisogno di “lucidatura”, quindi probabilmente l’esperienza odierna sarà destinata a migliorare in futuro, anche su Chrome.

Ricordiamo che Big G prevede di portare Google Earth sul altri browser, quali Safari di Apple, in un prossimo futuro. In precedenza Google aveva introdotto la funzione Studio, che sfruttando i dati geospaziali di Google permetteva di creare tour animati che mostrano paesaggi e città della Terra grazie a uno strumento dedicato battezzato Google Earth Studio.

