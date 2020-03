iBoy è il giocattolo che fa innamorare gli appassionati di iPod

È un omaggio al lettore MP3 di Apple che ha rivoluzionato la musica: iBoy è progettato in ogni particolare per far innamorare di nuovo gli appassionati di iPod. Nella parte frontale lo schermo mostra semplicemente tre stanghette per simulare occhi e bocca. Le sembianze antropomorfe sono accentuate da braccia, gambe e orecchie, tutti elementi calamitati che l’utente può spostare e posizionare a piacere per ricreare le pose più disparate.

Guardando iBoy si scatena una valanga di ricordi e anche una attrazione immediata, un effetto combinato della grande somiglianza con iPod e della sua trasformazione in giocattolo. La parte frontale è costruita in plastica ABS, proprio come il lettore portatile di musica di Apple. Stesso discorso per la parte posteriore in metallo cromato.

Ma il designer Philips Lee di Classicbot è un vero appassionato Apple: anche se iBoy è solo un giocattolo e non ha alcuna funzione di lettore MP3, sa bene che oltre al design il lettore di musica tascabile di Cupertino è sinonimo di rotella scorrevole. Prima della rivoluzione dello schermo touch iniziata davvero solo con iPhone, la ghiera rotante degli iPod è stata una delle interfacce utente più innovative, facili da usare e amate della Apple dei primi anni 2000.

Per questo anche iBoy mette a disposizione una ghiera rotante, se non altro per permettere agli utenti di ripetere ancora una volta il gesto e i comandi impressi in modo indelebile nella memoria muscolare e non di chiunque abbia usato un iPod anche solo per pochi istanti.

Non sorprende che la raccolta fondi su Kickstarter, per finanziare completamento e produzione di iBoy, abbia già raggiunto e anche superato la soglia minima di circa 8.000 euro. Nel momento in cui scriviamo il totale è già quasi doppio a oltre 15.000 euro. Se non si verificano intoppi, è possibile preordinare un iBoy in sconto a circa 33 euro, con prime consegne previste in tutto il mondo per il mese di novembre di quest’anno.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPod, iPhone e Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti.