Agli sviluppatori la Beta 2 di iOS 13.4, iPadOS 13.4 e watchOS 6.2

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta degli aggiornamenti a iOS 13.4 e iPadOS 13.4. Questa beta arriva a 22 giorni dal rilascio di iOS 13.3.1, versione nella quale è stata aggiungta l’impostazione che consente di controllare l’utilizzo dei servizi di localizzazione da parte del chip U1 a banda ultralarga.

Come sempre le nuove release beta dei sistemi operativi possono essere scaricate dall’Apple Developer Center o come aggiornamenti over-the-air direttamente dai dispositivi. Dopo le versioni per sviluppatori, dovrebbero arrivare anche le Public Beta per gli utenti iscritti al relativo programma.

Tra le prime peculiarità individuate in iOS 13.4: novità relative ai servizi di localizzazione (quando un’app chiede di usare sempre la propria posizione, la prima volta che si avvia l’app con l’opzione “Posizione” impostata su “in Uso” , verrà mostrata la richiesta), alle scorciatorie di tastiera (una nuova abbreviazione in Foto consente lo switch tra schede, ricerca e funzioni per la creazione di albumn) e l’arrivo della funzione iCloud Folder Sharing (la possibilità di condividere cartelle con iCloud Drive), mostrata alla WWDC di giugno ma solo ora disponibile. Con le nuove beta dei sistemi operativi e con xCode 11.4, Apple consente agli sviluppatori di vendere app per macOS e iOS in bundle unici. Apple ha integrato il supporto per nuove emoji, per le APi CarKey (la possibilità di aprire/chiudere portiere auto senza chiavi e avviare il motore di alcune auto con iPhone o Apple Watch). Le icone nell’app Mail sono organizzate diversamente. L’icona per la cancellazione di una mail non è più in basso a destra vicino a quella di “Rispondi” ma è posta sul lato opposto. Le icone per contrassegnare e filtrare le e-mail, sono al centro

In watchOS 6.2 (al momento alla beta 2) è stato integrato il supporto per gli acquisti in-app direttamente dall’App Store sull’Apple Watch. Gli sviluppatori possono creare app per watchOS con funzionalità “premium” che sarà possibile sbloccare direttamente dal polso. Apple ha rilasciato anche la seconda beta dell’aggiornamento a tvOS 13.4.