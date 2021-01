iCloud per Windows ora con supporto per l’estensione iCloud Passwords

Apple ha aggiornato iCloud per Windows, il software che consente agli utenti PC di accedere alle foto, i video, le email e altri file memorizzati su iCloud.

La versione 12 di iCloud per Windows integra diversi fix sul versante sicurezza e nelle note di rilascio è indicato anche la possibilità di sfruttare l’estensione iCloud Passwords per Chrome con la quale è possibile sfruttare le password del Portachiavi iCLoud con Windows.

Dopo avere installato la versione 12 di iCloud per Windows, spiega il sito The 8-Bit, è possibile richiamare la nuova sezione “Password” dalla sezione con il logo del Portachiavi iCloud; da qui è richiesta l’installazione di una estensione per Chrome ma questa al momento non sembra funzionare (si tratta probabilmente di un bug che verrà risolto a breve). Non è chiaro se Apple intende mettere a disposizione questa estensione anche per Chrome su Mac.

Il portachiavi iCloud permette di mantenere aggiornate le password e altre informazioni protette sui vari dispositivi dell’utente. È una funziona che finora Apple ha reso disponibile solo sul suo ecosistema, consentendo di memorizzare e inserire automaticamente informazioni (ad esempio i nomi utente e le password, le carte di credito e le password Wi-Fi) su tutti i dispositivi approvati.

iCloud per Windows richiede Windows 10 versione 18362.145 o seguenti e si scarica da qui.

Per capire come funziona iCloud, a cosa serve e come gestirlo al meglio, vi rimandiamo a questo nostro articolo.