Il robot Hyundai assiste i clienti nelle concessionarie

Ad assistere i clienti negli showroom di Hyundai ora c’è un robot: si chiama DAL-e, acronimo di Drive you, Assist you, Link with you-experience ed è dotato di intelligenza artificiale “all’avanguardia” per far sì che offra un servizio clienti amichevole. Tra le funzioni svolte, il riconoscimento facciale e una piattaforma che gli consente di comprendere il linguaggio dei clienti in modo da poter comunicare senza alcun intervento umano.

Perché l’obiettivo è proprio questo: ridurre l’interazione umana non necessaria. Il coronavirus ci ha instillato la paura dell’altro e molte persone evitano di fare acquisti di persona per evitare contagi. Ma come fare quando c’è da comprare un’automobile? Nell’attesa che Amazon si occupi anche di questo (in realtà qualcosa del genere lo ha già fatto in passato) le concessionarie si stanno attrezzando per trovare le proprie soluzioni. Anche perché acquistare un auto è molto diverso dal comprare un pacchetto di patatine. Bisogna guardarla, toccarla da vicino, scandagliarne i pregi e configurarla su misura delle proprie esigenze.

C’è insomma bisogno che qualcuno la descriva e permetta di scoprirla dal vivo. E’ per questo che Hyundai sta provando il suo robot in una concessionaria del sud di Seoul, dando così la possibilità ai clienti più restii al contatto umano di non rinunciare a un potenziale acquisto. Grazie ai suoi sistemi, questo robot è in grado di riconoscere l’ingresso di un cliente senza mascherina e in tal caso gli consiglia di metterne una. «La sua forma umanoide» spiega un portavoce «Gli conferisce un fascino accogliente, sicché le persone riescono a parlarci fluidamente senza imbarazzo».

DAL-e è dotato di quattro ruote omnidirezionali, perciò può anche muoversi e quindi accompagnare i clienti all’interno della concessionaria. Nella parte superiore della testa monta uno schermo touch che mostra i dettagli su alcuni veicoli e, attraverso la connessione wireless, il robot si può anche connettere al display principale della concessionaria. Tra le cose curiose, DAL-e chiede anche ai visitatori di farsi un selfie con lui, tanto per sciogliere il ghiaccio.

Per ora si tratta di un’operazione pilota, ma se avrà successo il robot sarà spedito anche negli altri showroom di Hyundai e di Kia. Ricordiamo che Hyundai e la controllata Kia sono emersi come potenziali partner di Apple per il progetto Apple Car. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.