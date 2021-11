iCloud per Windows ora supporta ProRes, ProRAW e integra generatore password robuste

Apple ha aggiornato iCloud per Windows, il software che consente agli utenti PC di accedere alle foto, i video, le email e altri file memorizzati su iCloud. Dopo aver configurato iCloud su iPhone, iPad, iPod touch o Mac, è possibile usare iCloud per Windows per accedere a foto, video, email, calendari, file e altre informazioni presenti sul proprio PC Windows, con le informazioni che rimangono aggiornate su tutti i nostri dispositivi.

La versione 13 di iCloud per Windows risolve alcune problematiche di sicurezza e integra il supporto per i video in formato ProRes e le foto ProRAW, file a cui ora è possibile accedere sui PC da iCloud.

È possibile consentire ai partecipanti di un file condiviso o di una cartella condivisa su iCloud Drive di aggiungere o rimuovere persone.

Apple ha inoltre previsto il supporto per la generazione di password sicure tramite l’app Password di iCloud. Dalla versione 12 di iCloud per Windows, è possibile richiamare la nuova sezione “Password” dalla sezione con il logo del Portachiavi iCloud; da qui la prima è richiesta l’installazione di una estensione per Chrome o Microsoft Edge. Il portachiavi iCloud permette di mantenere aggiornate le password e altre informazioni protette sui vari dispositivi dell’utente.

Password iCloud può completare automaticamente le proprie password su Chrome o Edge in un PC con Windows

iCloud per Windows richiede Windows 10 versione 18362.145 o seguenti e si scarica da qui.

Per capire come funziona iCloud, a cosa serve e come gestirlo al meglio, vi rimandiamo a questo nostro articolo.