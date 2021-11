Disney+ ora vanta 118,1 milioni di abbonati

Disney+ ora vanta oltre 118 milioni di abbonati. Lo ha annunciato la multinazionale statunitense presentando i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2021 (qui in PDF).

I servizi dedicati allo streaming hanno visto crescere di 2,1 milioni gli abbonati nell’ultimo trimestre, e guadagnare 44,4 milioni di abbonati nel corso degli ultimi 12 mesi.

A novembre dello scorso anno, Disney+ vantava 73,7 milioni di abbonati, e la crescita è stata dunque decisamente elevata, superando le più rosee aspettative a due anni dal lancio.

Al lancio, Disney+ aveva fatto sapere che l’obiettivo era arrivare tra i 60 e i 90 milioni di abbonati entro il 2024, traguardo raggiunto prima della fine del 2020.

Netflix e Disney+ sono due delle piattaforme di streaming più note e apprezzate, con un numero di abbonati superiore a servizi quali Hulu e Apple TV+.

Disney ha in precedenza previsto entro il 2024 tra i 230 e i 260 milioni di abbonati a livello mondiale, numeri che dovrebbero permettere di superare Netflix. Al momento Netflix vanta 213,5 milioni di abbonati e Hulu (altro servizio operante nella distribuzione di film, serie TV e altri contenuti) 43,8 milioni di abbonati.

Disney+ è stata lanciato lo stesso periodo di AppleTV+ ma la crescita della prima piattaforma è stata molto più veloce, facilitata dall’esistenza del catalogo Disney, Marvel, Pixar, sezioni dedicate a Star Wars, National Geographic, serie quali “The Mandalorian”, “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”.

In prospettiva, Disney ha fissato l’obiettivo di oltre 100 titoli l’anno con contenuti che arriveranno da Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Apple non ha finora rivelato dettagli sul numero di abbonati ad AppleTV+ e non è dunque possibile fare confronti. Recentemente Tim Cook ha genericamente riferitodi essere soddisfatto dei risultati di Apple TV+. È probabile che il numero effettivo di abbonati paganti a AppleTV+ sia ancora basso. Apple sta continuando a estendere periodo gratuito offerto agli acquirenti di nuovi dispositivi, e l’ultima mail di Apple inviata agli utenti con account gratuiti riferisce che l’accesso è stato esteso fino a fine luglio. I contenuti sono a quanto pare apprezzati, ma per l’ex CEO di Netflix la Mela deve dare qualche ragione per restare abbonati.

