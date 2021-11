Lenovo XG02, auricolari stile AirPods progettati per il gaming a soli 12€

Se cercate un paio di auricolari stile AirPods da usare però per videogiocare dai vostri dispositivi preferiti, non fatevi sfuggire l’offerta sui Lenovo XG02 attualmente scontati a metà prezzo: costano 12,99 euro, grazie al codice LXG quindi li potete comprare con lo stesso prezzo del Black Friday.

La caratteristica principale che contraddistringue questi auricolari è la doppia modalità d’uso: con tre click sulla superficie esterna di uno degli auricolari è infatti possibile passare dalla Gaming Mode alla Music Mode, che modificano istantaneamente le impostazioni audio in modo da massimizzare le prestazioni in questi due contesti.

Con la modalità di gioco in pratica viene ridotta la latenza al minimo, in modo da avere un audio perfettamente sincronizzato con le scene di gioco, mentre con quella dedicata alla musica viene massimizzata la qualità audio, in modo da poter ascoltare la musica alle migliori condizioni possibili.

L’altra caratteristica che li rende particolarmente adatti al gaming è l’aspetto esteriore, con un design prettamente futuristico. Per il resto sono auricolari in stile AirPods, quindi completamente liberi da fili, che si collegano a qualsiasi dispositivo – compresi iPhone, iPad e sistemi Android – tramite Bluetooth 5.0, con tecnologia di riduzione del rumore e sistema di controllo touch per gestire telefonate e riproduzione musicale.

Per quanto riguarda l’autonomia, ciascun auricolare incorpora una batteria da 30 mAh, sufficiente per promettere fino a 3 ore di utilizzo continuato con una sola carica. La custodia nella quale possono essere riposti durante il trasporto incorpora invece una batteria da 300 mAh che, tramite le ricariche possibili, estende l’autonomia complessiva degli auricolari a 18 ore. L’autonomia in standby invece è di 20 giorni.

Se volete comprarli come dicevamo al momento sono scontati al prezzo del Black Friday: in pratica si risparmia il 46% perché anziché 28,16 euro inserendo il codice LXG il prezzo scende a 12,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

