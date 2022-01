Idle Siege, la strategia cattura e rilassa su iPhone e Android

Gameloft annuncia il rilascio di Idle Siege, un nuovo gioco di strategia rilassante e appassionante, disponibile su App Store e Google Play. I giocatori vestono il ruolo di un potente e coraggioso Signore della Guerra alle prese con l’assedio di un’isola inconquistabile e saranno chiamati a prendere decisioni strategiche e tattiche sul campo di battaglia.

In Idle Siege è possibile costruire edifici militari e potenziare la propria armata con truppe ispirate ad alcuni tra i più iconici eserciti della storia, dai combattenti scozzesi del XIII secolo ai soldati francesi del XVIII, ma non solo. Sarà possibile mettere a capo delle truppe i leggendari comandanti del passato, tra cui Napoleone, Leonida e Genghis Khan, ciascuno dotato di abilità speciali, e sorprendere i propri nemici tramite l’ingresso in battaglia di combattenti speciali come Robin Hood e Odino.

Avere l’esercito più potente, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente per vincere la guerra. I giocatori dovranno sperimentare diverse formazioni militari al fine di trovare la strategia perfetta per distruggere il nemico e marciare verso la gloria. Idle Siege si compone di stilosi livelli realizzati a mano che comprendono le spietate terre della taiga, le calde sabbie del deserto e i rigogliosi alberi della foresta pluviale. Ulteriori scenari saranno resi disponibili durante gli eventi a tempo limitato e tramite futuri aggiornamenti.

«Abbiamo studiato a fondo l’evoluzione del genere idle nel corso degli ultimi anni» dichiara Kirill Keremzhanov, Game Manager di Idle Siege. «Le meccaniche idle si stanno diffondendo anche in altri generi e c’è davvero molto spazio per l’innovazione e la sperimentazione attorno a questo filone».

«Il nostro nuovo approccio è quello di portare l’esperienza RTS su mobile, mescolando le sue caratteristiche con le meccaniche idle, che non richiedono lunghe sessioni di gioco ed elevati livelli di concentrazione per permettere ai giocatori di avanzare nella partita».

«I giocatori potranno divertirsi facilmente mentre guardano i loro show preferiti e fare progressi significativi senza che sia necessario un grande dispendio di ore, oppure dedicare più tempo alla pianificazione strategica per avanzare in maniera più rapida». Lo sviluppatore promette tonnellate di nuove unità, comandanti e scenari già in programma, oltre che nuove modalità di gioco.

Idle Siege si scarica gratis da qui per iPhone e iPad, oppure per dispositivi Android a partire da questa pagina di Google Play Store: propone acquisti in-app opzionali. Per tutte le notizie e gli articoli sull’universo iPhone è disponibile la sezione dedicata del nostro sito web, invece per il mondo Android il collegamento da seguire è direttamente questo.