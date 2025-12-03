I futuri Apple Watch capiranno se beviamo acqua a sufficienza

i futuri Apple Watch saranno in grado di comprendere se beviamo acqua a sufficienza. È quanto emerge da un brevetto intitolato “misurazione dell’idratazione con un orologio” scovato presso il Patent Office statunitense.

Nel brevetto Apple spiega che i dispositivi indossabili sono sempre più diffusi e che potrebbero essere usati per tracciare l’idratazione, fondamentale per favorire lo stato di salute e reintegrare l’acqua persa durante la giornata.

Nel brevetto Apple evidenzia la possibilità di misurare una o più proprietà elettriche della traspirazione, con elettrodi che consentono di comprendere l’idratazione. Proprietà quali la conduttanza elettrica, possono essere individuate da elettroliti che tengono conto della traspirazione, ottenendo il livello di idratazione, sfruttando metodi “non invasivi, sistematici, accurati, automatici, con interventi minimi da parte dell’utente”.

Come è facile immaginare, le misure in questione sono utili per suggerire il ricambio idrico durante l’attività fisica (l’organismo disperde calore e liquidi attraverso sudore, ventilazione e altre vie: reintegrare è fondamentale per non ridurre la performance), e in linea generale durante la giornata; L’idratazione è una parte fondamentale dell’alimentazione e al quantità prodotta con il metabolismo non è spesso sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero.

Sull’App Store si trovano varie app-promemoria che ricordano all’utente di bere, idratare il proprio corpo e non danneggiare la salute dei propri reni. Un’app come Water Reminder, ad esempio, consente di monitorare il consumo di acqua; impostando obiettivi minimi da raggiungere l’Apple Watch informa l’utente della quantità di acqua che ha bevuto durante la giornata. Si tratta di app di terze parti che non possono accedere a sensori dedicati e la tecnologia sopra menzionata, integrata direttamente nel sistema, potrebbe offrire funzionalità molto più avanzate.

Apple registra annualmente centinaia di brevetti

Ricordiamo che Apple presenta annualmente decine e decine di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare lasezione dedicata di macitynet.