IFA 2020, la prossima generazione di robot aspirapolvere premium firmata Neato

Neato Robotics, azienda specializzata nella fornitura di robot aspirapolvere “intelligenti” per uso domestico, ha annunciato il lancio degli ultimi modelli della sua gamma premium: Neato D10, D9 e D8,presentati nella cornice di IFA Berlin 2020. I robot aspirapolvere sono presentati come “un alleato imbattibile” per la pulizia della casa, grazie a una tecnologia all’avanguardia, una configurazione semplice e un hardware progettato per durare a lungo.

Il produttore afferma che i nuovi prodotti, sono frutto dell’esperienza lunga 15 anni nel settore, perfezionata grazie ai feedback dei consumatori e alle ultime innovazioni nella robotica e nell’intelligenza artificiale.

Tra le peculiarità dell’ultima gamma di robot aspirapolvere del marchio in questione, l’app MyNeato e il profilo a “D”.

A detta del produttore è possibile raggiungere gli angoli più nascosti e ad aspirare lungo le pareti, per una pulizia più profonda, grazie alla spazzola più larga e “al serbatoio per la raccolta della polvere più capiente sul mercato”.

Il filtro True HEPA consente a Neato D10 di catturare fino al 99,97% di allergeni e particelle come polvere e peli di animali fino a 0,3 micron. La configurazione di qeusti aspirapolvere è semplice grazie alla connessione Wi-Fi con Bluetooth integrato e a un semplice processo in sei passaggi che si richiama dall’ app MyNeato.

Di seguito i nuovi modelli:

Neato D10

Questo modello vanta durata della batteria fino a 150 minuti, filtro True HEPA che trattiene fino al 99,97% degli allergeni a partire da 0,3 micron e navigazione intelligente LaserSmart, basata sulla tecnologia LIDAR (la stessa sfruttata su alcune auto a guida autonoma).

Neato D9

Questo modello vanta filtro di tipo HEPA in grado di catturare il 99,5% della polvere e degli allergeni, una durata della batteria fino a 120 minuti e tecnologia LaserSmart che permette di pulirà tutti gli angoli della anche al buio.

Neato D8

Neato D8 vanta serbatoio più capiente, spazzola extra large e tecnologia di navigazione LaserSmart. La durata della batteria è indictaa fino a 90 minuti.

La nuova gamma di prodotti sarà disponibile a partire dall’autunno 2020 nei punti vendita aderenti nel Nord America, in Europa e in Giappone.

Il brand in questione da tempo punta sull’innovazione, con la navigazione intelligente LaserSmart basata sulla tecnologia LIDAR, sistemi di mappatura, connettività per smart home e tecnologie di pulizia all’avanguardia.

