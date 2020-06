Tutte le novità di watchOS 7: caratteristiche, funzioni e data di rilascio

Qualcuno pensava e sperava che watchOS 7 potesse essere un importante upgrade al sistema operativo da polso dopo la mezza delusione dello scorso anno quando al lancio di watchOS 6 l’update si era rivelato una specie di watchOS 5.5. In effetti a fronte di un paio di aggiornamenti di app e qualche ritocco cosmetico del suo precedessore, watchOS 7 si preannuncia con un importantissimo aggiornamento ricco di nuove applicazioni e di novità molto rilevanti, solo alcune connesse a iOS 14 e una buona premessa per il lancio di Apple Watch 6, di cui ancora poco sappiamo

watchOS 7 ad uno sguardo

watchOS 7, presentato alla WWDC 2020, non è una rivoluzione per il modo d’uso, per novità straordinarie in qualche applicazione o un modo tutto nuovo di interagire con esso, ma perché porta fondamentali innovazioni nei tre settori per i quali un Apple Watch è… un Apple Watch: mondo del fitness, interfaccia e monitoraggio della salute.

Nuovi esercizi e applicazione Fitness

Apple ha modificato la ben conosciuta applicazione Allenamento. Questo programma è usato, come noto, per tenere traccia della attività fisica ed è apprezzato per il fatto che è in grado di identificare automaticamente alcuni tipi di allenamento. Apple aggiunge ad essa 4 nuovi tipi di allenamento che grazie ad alcuni algoritmi e ai sensori del telefono vengono anche questi impostati automaticamente. Si tratta di Core Training, Functional Strength Training, Cooldown e Danza. Per calcolare correttamente il consumo di calorie durante il ballo, Apple Watch usa più fonti, combinando i dati del sensore del battito cardiaco con quelli dell’accelerometro e del giroscopio, cui spetta il compito di misurare i vari movimenti braccio e corpo tipici della danza. L’allenamento è stato verificato e testato con quattro stili di ballo: bollywood, cardio dance, hip-hop e latino. Apple ha anche rinominato l’app Attività, che ora si chiama Fitness, e ridisegnato l sua interfaccia: i dati giornalieri relativi all’attività, gli allenamenti, i premi e i trend appaiono in un unico pannello, mentre Condivisione attività e Sfide attività appaiono in un altro.

Monitoraggio del sonno in watchOS 7

Apple alla fine ha accontentato le richieste di chi chiedeva l’analisi del sonno in Apple Watch, citando questa lacuna come uno svantaggio competitivo con la concorrenza. Apple con watchOS 7 ha fatto qualche cosa di più sofisticato che semplicemente monitorare il sonno. Viene sfruttato, dice Apple, un approccio olistico in cui vari elementi separati e integrati tra di loro sono in grado di fornire una esperienza d’uso molto superiore al resto del mercato. Ci sono infatti non solo funzioni di monitoraggio ma anche strumenti che aiutano a dormire le giuste ore, andare a letto con regolarità e creare una routine preparatoria per raggiungere gli obiettivi di sonno desiderati.

L’accelerometro dell’orologio consente ad Apple Watch di capire quando e per quanto tempo l’utente dorme ogni notte.

Al mattino, l’utente vedrà i dati relativi alla notte precedente con anche i periodi di veglia e di sonno, e un grafico che mostra il trend settimanale del sonno

La funzione Wind Down permette di creare una routine personalizzata (per esempio impostando una scena specifica nell’app Casa, ascoltando una musica rilassante o usando un’app di meditazione ) per avviare al sonno

In modalità Sonno, Apple Watch attiva la funzione Non disturbare e oscura automaticamente lo schermo durante la notte.

Una nuova sveglia a vibrazione silenziosa e suoni gentili, risvegliano dal sonno

Apple Watch identificherà i tempi del riposo e se del caso ricorderà all’utente di ricaricare la batteria per tempo

Novità per la salute di WatchOs 7

Apple userà WatchOS 7 per introdurre diverse novità piccole e grandi nel campo della salute che, come accennato, è uno dei punti di forza del sistema di Apple Watch.

Rilevamento automatico del lavaggio delle mani

Per tenera a bada il Coronavirus una delle regole, è noto, si devono lavare bene le mani per almeno 20 secondi. Ma lavarsi le mani è importante per tante altre ragioni anche non semplicemente connesse alla pandemia di cui parla tutto il mondo. Apple Watch con watchOS 7, grazie ai sensori di movimento, al microfono e all’apprendimento automatico integrati nell’orologio, rileva in automatico i movimenti e i suoni tipici di questa attività. Fa quindi partire un timer di 20 secondi e, se l’utente termina in anticipo, lo invita a continuare. Apple Watch può anche ricordare all’utente di lavarsi le mani quando rientra a casa. L’app Salute su iPhone mostrerà la frequenza e la durata di ogni lavaggio delle mani, insieme a informazioni sull’importanza di questa abitudine legata al benessere complessivo.

Analisi del livello di rumore

L’app Rumore nata con watchOS 6 misura i livelli sonori nell’ambiente e il tempo di esposizione; watchOS 7 offre un aiuto in più per la salute dell’udito grazie alle notifiche relative all’audio degli auricolari. È quindi possibile sapere quanto è alto il volume dei contenuti multimediali ascoltati tramite auricolari collegati al loro iPhone, iPod touch o Apple Watch, e quando certi livelli possono avere effetti negativi nel tempo. Se le ore totali di ascolto con gli auricolari raggiungono la soglia di sicurezza settimanale, Apple Watch avvisa l’utente. Nell’app Salute su iPhone i clienti possono anche vedere per quanto tempo sono stati esposti a livelli di decibel elevati ogni settimana e impostare un volume massimo per gli auricolari.

La rivoluzione dei quadranti

Erano diverse le voci sulla possibilità che Apple inserisse nuovi quadranti sul prossimo sistema operativo da polso. Rapporti passati avevano scommesso sulla presenza di un miglioramento del quadrante Infograph, che si è dimostrato popolare sui dispositivi precedenti e suggerivano che watchOS 7 avrebbe permesso di condividere il quadrante con gli amici. Tutto questo è stato confermato, anzi Apple è andato pure oltre.

watchOS 7 offrirà la possibilità di condividere i quadranti personalizzati , con tanto di complicazioni. Basta usare l’app Messaggi o Mail.

I quadranti saranno anche su App Store

Sarà possibile condividere un quadrante tramite link , siti web e canali di social media. Si potranno così avere quadranti delle proprie squadre di calcio o dedicati al proprio hobby.

I quadranti potranno accogliere molte più complicazioni dalle app

Sarà possibile personalizzare ulteriormente gli attuali quadranti

Altre novità di WatchOS 7

In watchOS 7 sono presenti diverse altre funzioni che portano ritocchi, piccole novità e affinamenti. Molte sono ancora da scoprire ed emergeranno man mano che usciranno le prime beta. Ma già da ora alcune sono già rese pubbliche

Ora i clienti possono usare Siri per tradurre le parole in molte lingue dal polso; la funzione di dettatura viene gestita sul dispositivo grazie al Neural Engine di Apple che garantisce un’elaborazione più veloce e affidabile quando si dettano messaggi o altro; in più, Apple Watch supporta anche la lettura dei messaggi con Siri. L’app Comandi rapidi è ora disponibile su Apple Watch, anche tramite una complicazione. Gli sviluppatori possono creare complicazioni grafiche con SwiftUI, e grazie a nuovi strumenti di sviluppo quali Xcode Previews sarà ancora più semplice. Le nuove complicazioni per le funzioni native includono: il controllo da remoto della fotocamera, Sonno e Comandi rapidi. I nuovi parametri di movimento disponibili nell’app Salute includono: allenamento cardio a bassa intensità, velocità della camminata, velocità di discesa delle scale, velocità di salita delle scale, distanza percorsa in sei minuti di camminata, tempo di doppio appoggio, lunghezza del passo e asimmetria. Questi parametri sono importanti per la comunità medica in quanto permettono di monitorare la capacità dei pazienti di muoversi in modo sicuro e fluido man mano che invecchiano. Si tratta di misurazioni solitamente effettuate in laboratorio, ma che possono essere facilmente rilevate da Apple Watch e iPhone, e utilizzate da sviluppatori come Zimmer Biomet, un’azienda specializzata nel benessere muscoloscheletrico, per la cura dei pazienti e in strumenti di gestione quali mymobility.

In watchOS 7 la funzione mappe per ciclisti replicherà quella per iOS 14 si avranno quindi indicazioni per chi viaggia sulle due ruote. «Le indicazioni sono ben visibili e di facile lettura e Mappe può indicare quando scendere dalla bici per portarla a mano, o quando fare le scale per risparmiare tempo. L’utente può scegliere un percorso senza grandi pendenze, quello più veloce o quello più lineare.»

Compatibilità watchOS 7 Apple ha già dato l’addio alla compatibilità del più vecchio Apple Watch, il modello originale. Con watchOS 7 saluta anche Apple Watch Series 1 e Apple Watch 2. C’è il rischio che alcune funzioni non siano compatibili con Apple Watch 3 e forse anche con Apple Watch 4 per la mancanza di alcuni sensori che sono presenti su Apple Watch 5 e il futuro Apple Watch 6. Beta di watchOS 7 Per la prima volta, Apple ha deciso ci rilasciare una beta pubblica di watchOS. Al momento in cui scriviamo non è ancora noto quando sarà presentata pubblicamente, ma questa è una buona notizia per tutti coloro che sono scritti al programma di beta testing di Apple e vogliono sperimentare le nuove funzioni in arrivo.

Data di uscita

La presentazione avvenuta alla WWDC 2020, anticipa il lancio che dovrebbe avvenire in autunno in contemporanea con il lancio di Apple Watch 6. La data precisa non è nota, ma come buona certezza si può pensare che il lancio del sistema operativo che del nuovo smartwatch siano collocati più o meno nella stessa data del lancio di iOS 14 che di iPhone 12 (o come si chiamerà il nuovo telefono). Se in assenza delle perturbazioni determinate dal Coronavirus avremmo scommesso sulla fine di settembre, oggi è possibile che tutta l’offerta possa scivolare un pochino oltre.