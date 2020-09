Jon Prosser «Evento Apple 8 settembre con nuovi iPad e Apple Watch»

L’atteso evento Apple di settembre potrebbe essere fissato per una data più vicina di quanto ci aspettiamo e senza un grande preavviso: il giorno 8 settembre. Non uno di quei Keynote a cui Apple ci ha da sempre abituati perché l’emergenza di coronavirus è ancora in atto ed è perciò molto probabile che gli annunci che l’azienda si presume faccia martedì potrebbero arrivare semplicemente attraverso un comunicato stampa.

A ritenere valida questa data, per altro già anticipata a fine luglio da un altro leaker, è l’attendibile Jon Prosser, che attraverso il suo profilo Twitter punta il dito su nuovi iPad ed Apple Watch come protagonisti degli annunci ormai imminenti. Il comunicato stampa – scrive – dovrebbe essere diramato tra le 21:00 e le 12:00 EST, che in Italia corrispondono alla fascia oraria compresa tra le 15:00 e le 18:00.

Ora, va detto che Prosser negli ultimi anni si è fatto notare per aver previsto correttamente le date di rilascio ed alcuni dei dettagli dei prodotti che Apple poi presentava di volta in volta. Insieme all’analista di KGI, Ming-Chi Kuo, è tra i leaker più prolifici ed affidabili attualmente in circolazione per quanto riguarda quel che accade intorno alla società di Cupertino.

Se dovesse prenderci questa volta, allora sarà una novità assoluta per Apple che, fin dalle prime versioni, ha sempre presentato Apple Watch al fianco di iPhone. Nel suo tweet scrive che almeno un nuovo iPad e la nuova serie di Apple Watch saranno rilasciati tramite un semplice comunicato stampa l’8 settembre, mentre sappiamo che per vedere i nuovi iPhone 12 c’è da aspettare fino ad ottobre. Separare i due dispositivi, molto legati uno all’altro, sarebbe perciò davvero insolito.

Non è da escludere quindi che questa previsione possa essere in parte smentita. Magari martedì ci saranno soltanto i nuovi iPad, con iPhone 12 ed Apple Watch 6 ad ottobre, come ipotizzano invece altri leaker. Chissà.

Nel frattempo potete leggere tutto quel che si sa fino ad oggi su iPhone 12, Apple Watch 6 (compreso l’SE) e iPad attraverso i nostri articoli di approfondimento.