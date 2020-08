IFA 2020, LG Puricare Wearable Air Purifier è il purificatore d’aria da indossare

In occasione di IFA 2020, LG Electronics (LG) ha presentato “PuriCare Wearable Air Purifier”. Impiegando le più recenti innovazioni nell’ambito della purificazione dell’aria, i filtri sostituibili definiti “ad alte prestazioni” consentono a PuriCare Wearable di fornire aria fresca e pulita sia negli ambienti chiusi che all’esterno. Grazie al doppio ventilatore e al sensore respiratorio, secondo l’azienda sudcoreana il purificatore d’aria indossabile consente di inspirare “aria pulita e filtrata,” mentre il sensore respiratorio rileva il ciclo e il volume del respiro di chi lo indossa e regola di conseguenza il doppio ventilatore a tre velocità. Le ventole accelerano automaticamente per assistere l’aspirazione dell’aria e rallentano per ridurre la resistenza durante l’espirazione e rendere la respirazione più fluida.

Il produttore presenta il prodotto come “progettato ergonomicamente per adattarsi in maniera versatile alla forma del viso, in grado di ridure al minimo le perdite d’aria intorno al naso e al mento e con un design che permette di essere indossato comodamente per diverse ore consecutive”. Una leggera batteria da 820 mAh garantisce fino a otto ore di funzionamento in modalità bassa e due ore in modalità alta.

La soluzione di LG è dotata di una custodia che aiuta a mantenerne la corretta igiene tra un utilizzo e l’altro. Dotata di luci a LED UV che permettono l’eliminazione dei germi dannosi, la custodia, unica nel suo genere, può anche caricare l’unità e inviare una notifica all’applicazione mobile LG ThinQ (Android/iOS) quando i filtri devono essere sostituiti per poter sempre contare sulle massime prestazioni. Ogni componente di LG PuriCare Wearable – dai filtri alle fasce auricolari – è sostituibile, e il produttore sottolinea che si tratta anche di una soluzione responsabile dal punto di vista ambientale.

LG PuriCare Wearable Air Purifier sarà disponibile a partire dal quarto trimestre in mercati selezionati. I prezzi non sono stati annunciati.