Con Akvis ArtSuite 17.5 decorazioni fotografiche infinite su Mac e PC

AKVIS ArtSuite è un software per la decorazione fotografica che permette di aggiunge vari effetti e cornici alle foto digitali. Offre infinite possibilità creative per qualsiasi amante della fotografia. Il software include una serie di effetti e cornici per decorare le immagini. È possibile abbellire le foto con cornici, aggiungere un passpartout o un’arricciatura di pagina, imitare la texture di una tela, regolare tonalità, creare immagini in bianco e nero o seppia, applicare un effetto strisce di colore e molto altro.

La versione 17.5 offre l’elaborazione avanzata delle sottocartelle in modalità batch. La funzione di Elaborazione batch consente di convertire automaticamente una serie di immagini con le stesse impostazioni, questo è indispensabile per snellire il lavoro quando si devono realizzare numerose illustrazioni nello stesso stile.

La recente versione offre 20 nuove cornici nel Pacchetto predefinito in Composizioni artistiche. È possibile estendere la collezione di cornici ulteriormente con l’aggiunta di pacchetti di cornici a tema dedicati ad un argomento specifico. L’aggiornamento include inoltre il supporto per le immagini RAW di diverse nuove fotocamere, correzioni di bug e miglioramenti di stabilità e compatibilità.

Gli effetti sono tutti combinabili tra loro in modo da ottenere migliaia di combinazioni possibili. Il gruppo “cornici e bordo” permette di aggiungere cornici classiche con bordi di legno intarsiato o immagini divertenti (esempio: un ranocchio lungo il bordo): è possibile selezionare i colori, la forma, lo stile e l’intensità degli effetti, cornici con bordi frastagliati, superfici graffiate, riccioli alla pagina e molto altro ancora.

Lavorando con i livelli si possono realizzare cornici trasparenti in modo che gli strati inferiori possano fare da sfondo. Il gruppo “effetti artistici” permette di fare esperimenti, ad esempio: a una immagine in bianco e nero si può aggiungere un’ombra a colori; sostituire i colori dell’immagine, aggiungere una trama (a scelta da una collezione di “Texture”) per creare l’effetto di un’immagine disegnata su tela, su un muro di mattoni, su carta ondulata e così via.

Il pacchetto Akvis ArtSuite 17 è disponibile in varie versioni: la versione “home” (per uso personale, non commerciale) costa 35 euro, la versione “deluxe” (più avanzata) costa 45 euro, la versione “Business” (per uso commerciale) costa 65 euro.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione perfettamente funzionante per 10 giorni con la quale l’utente può farsi una idea delle funzioni e delle potenzialità dell’applicazione. Il software è disponibile come programma standalone e/o come plugin per AliveColors, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint ed altri editor di grafica. Per Mac è richiesto Mac OS X 10.11 o versioni successive.