MarsWalker, i robot aspirapolvere Eufy salgono e scendono le scale ad IFA 2025

La casa intelligente continua a evolversi, e tra le novità più particolari presentate all’IFA 2025 in corso spiccano due dispositivi targati Eufy, il marchio smart home di Anker: il sistema MarsWalker e il nuovo aspirapolvere robot RoboVac Omni S2.

MarsWalker nasce dall’idea di superare uno dei limiti principali dei robot aspirapolvere, ossia la gestione delle abitazioni a più piani: finora l’unica soluzione era sollevare manualmente il dispositivo o acquistarne uno per ciascun livello della casa. Con MarsWalker, Eufy propone un approccio alternativo.

Il sistema è composto da una struttura dotata di quattro bracci indipendenti e di un meccanismo cingolato che consentono all’aspirapolvere di salire e scendere tra un piano e l’altro, adattandosi non solo alle scale dritte, ma anche a quelle con forma a L oppure a U. Una volta arrivato al piano desiderato, il robot può riprendere autonomamente il suo lavoro o dirigersi verso la base di ricarica.

MarsWalker è un’unità stand-alone con una propria stazione di ricarica e integra un sistema di mappatura 3D, utile per “comprendere” la disposizione della casa e sapere dove portare il robot. Sebbene al momento non siano stati comunicati dettagli tecnici completi né il prezzo di lancio, Eufy ha dichiarato che la compatibilità sarà garantita per diversi modelli della sua gamma. L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2026.

RoboVac Omni S2: il nuovo top di gamma Eufy

Accanto al MarsWalker debutta anche il RoboVac Omni S2, evoluzione del modello S1 Pro, in arrivo negli Stati Uniti a partire da gennaio 2026 a un prezzo di 1.599 dollari.

Tra le caratteristiche più interessanti spiccano una potenza di aspirazione di 30.000 Pa, un roller mop autopulente capace di esercitare 1,5 kg di pressione verso il basso, la possibilità per il mop di estendersi fino a 15 mm per raggiungere i battiscopa e una nuova spazzola DuoSpiral, studiata appositamente per ridurre al minimo i grovigli. Inoltre, non manca il rilevamento avanzato degli ostacoli, capace di riconoscere oltre 200 oggetti ed evitare tappeti con frange, oltre alla capacità di sollevamento automatico del mop fino a 5 cm, per evitare di bagnare superfici tessili.

Un dettaglio curioso è l’integrazione di un sistema di profumazione, in grado di diffondere diverse fragranze (come basilico, bergamotto o lychee) durante la pulizia.

Il dispositivo si accompagna a una stazione multifunzione che svuota automaticamente il serbatoio della polvere, lava e asciuga il mop, e ricarica il serbatoio dell’acqua, riducendo al minimo la manutenzione manuale.

