IFA 2025, Vitesy aggiorna Shelfy e lancia Shelfy Lite per conservare alimenti più a lungo

Vitesy, azienda impegnata a migliorare il benessere e la salute delle persone attraverso lo sviluppo di soluzioni sostenibili e intelligenti, presenta ad IFA la versione aggiornata dello Shelfy originale, il dispositivo smart progettato per prolungare la durata degli alimenti, eliminare batteri e odori e ridurre significativamente gli sprechi alimentari domestici.

I principali aggiornamenti rispetto allo Shelfy originale includono una nuova opzione di colore, illuminazione a LED blu per una fotocatalisi ancora più efficace e prestazioni della batteria migliorate per un ciclo di ricarica più efficiente. Mentre le statistiche raccontano di famiglie tedesche che continuano a sprecare la sbalorditiva cifra di 10,8 milioni di tonnellate* di cibo ogni anno, Shelfy arriva in un momento cruciale per aiutare gli utenti a ridurre i costi e a vivere in modo più sostenibile.

Il nuovo Shelfy sarà disponibile da Vitesy a partire dal 16 settembre 2025 al prezzo consigliato di 119 €.

Come funziona Shelfy

Grazie alla sua tecnologia fotocatalitica, Shelfy rimuove gas nocivi e microrganismi dall’interno dei frigoriferi, riducendo la carica batterica presente nell’aria fino al 97,5% in soli 10 minuti e riducendo dell’80% gli odori sgradevoli, come quelli di pesce o formaggio.

Neutralizza inoltre l’etilene, il gas naturale emesso da frutta e verdura che accelera il deterioramento, rallentandone così la maturazione e il deperimento. Il risultato è un cibo più fresco più a lungo, con una durata di conservazione fino a 12 giorni in più.

Non è necessaria alcuna sostituzione del filtro: èrivestito in ceramica lavabile e aiuta a mantenere un utilizzo a zero sprechi. Deve essere lavato sotto l’acqua solo quando necessario e reinserito nel dispositivo.

A bordo troviamo:

– sensori intelligenti per il monitoraggio integrato della temperatura e il rilevamento dell’apertura della porta che favoriscono l’efficienza energetica;

– Luce LED blu che rende la fotocatalisi più efficiente.

Shelfy dispone di tre modalità adattive: Eco, Crisper e Performance, personalizzate in base alle esigenze di posizionamento e utilizzo.

E’ possibile ottenere fino a tre settimane di durata della batteria con facile ricarica tramite USB-C e una integrazione completa con le app: l’app Vitesy Hub fornisce analisi in tempo reale del frigorifero, suggerimenti energetici e consigli per la conservazione.

E’ inoltre perfettamente compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Con l’aumento del costo della vita, Shelfy è un investimento una tantum che può iniziare a ripagarsi in pochi mesi, rendendoloun’aggiunta ecologica e intelligente dal punto di vista finanziario per qualsiasi cucina.

Ma il nuovo Shelfy non sarà l’unico prodotto di Vitesy ad occuparsi dei vostri alimenti. E’ in arrivo una novità rivolta ad un pubblico ancora più vasto grazie ad un prezzo aggressivo e ad una sempllificazione del funzionamento. Qui sotto vediamo i due modelli a confronto.

Shelfy Lite è lo Shelfy per tutti

Ad IFA Vitesy presenta anche la versione semplificata del suo Shelfy con un costo di accesso alla portata di tutti e con una gestione semplificata: non c’è il collegamento con una App, trovate sempre le tre modalità di funzionamento e la facilità di lavaggio del filtro ma invece dei 12 LED interni ci sono tre 3 LED con lenti amplificatrici che la rendono parimenti efficiente.

Sarà disponibile in diversi colori. La durata della ricarica è più o meno la stessa e i led a bordo segnaleranno quando sarà il momento di effettuare la ricarica.

Nelle immagini qui sopra vedete i due modelli a confronto. Attualmente Shelfy Lite è ordinabile attraverso una opzione di crowdfunding su Kickstarter e sarà disponibile a breve sia per chi l’ha preordinata sia attraverso i canali online.

I prodotti di Vitesy sono disponibili anche su Amazon o attraverso lo shop online.