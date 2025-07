Prime Day, IGLOO IE42 il frigo-trolley che porta il fresco ovunque con 84€

Su Amazon trovate in offerta IGLOO IE42 Frigorifero Portatile, pensato per il tempo libero, i viaggi e le vacanze. Il costo è di 84€ invece di 139,99€.

Capacità da 42 litri e doppia alimentazione

IGLOO IE42 Frigorifero Portatile offre una capacità interna di 42 litri, in grado di contenere fino a nove bottiglie da 1,5 litri o 61 lattine da 330 ml. Si collega sia alla presa da 12V dell’auto (accendisigari) sia alla rete domestica da 230V, rendendolo adatto sia per l’uso in viaggio sia in casa, hotel o campeggio. L’alloggiamento per i cavi è integrato nel coperchio per evitare ingombri.

Ruote grandi e manico telescopico

Progettato per spostamenti frequenti, questo frigorifero è dotato di grandi ruote e manico telescopico, che facilitano il trasporto anche a pieno carico. Il design ricorda un trolley da viaggio, ideale per chi partecipa a festival, picnic o giornate al mare. Il coperchio è dotato di chiusura stabile e isolamento in schiuma PU per una tenuta termica costante.

Funzione di raffreddamento fino a -20 °C rispetto all’esterno

Il sistema di raffreddamento termo-elettrico permette di abbassare la temperatura interna fino a 20 °C sotto la temperatura ambiente, mantenendo fresche le bevande o conservando gli alimenti più a lungo. Non è presente una funzione di congelamento, ma è sufficiente per uscite giornaliere e trasporti alimentari durante le vacanze o lo shopping.

Il prezzo di listino è di 139,99€, ma oggi è proposto su Amazon a 84€, con uno sconto diretto di oltre il 40%.

