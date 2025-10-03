Igrometro Smart a soli 6 €, per sapere quando è il momento di annaffiare

Un igrometro Smart come quello attualmente in promozione può davvero semplificarvi la vita perché vi permette di monitorare con precisione le condizioni del terreno in giardini, orti o ambienti agricoli anche mentre siete lontani da casa.

Questo perché supporta il protocollo Zigbee 3.0 che richiede l’utilizzo di un gateway compatibile, certo, ma una volta messo a punto il sistema ottenete un controllo efficiente e senza fili per gestire la cura delle piante in modo intelligente.

A quel punto infatti questo sensore sarà in grado di rilevare l’umidità del suolo su un ampio intervallo che va dallo 0% al 100%, offrendo così un quadro completo e affidabile del contenuto d’acqua presente nel terreno. La misurazione avviene con una precisione del 5%, mentre la temperatura viene rilevata con una precisione di 0,5°C.

Il dispositivo misura anche l’umidità e la temperatura dell’aria e può inviare avvisi di mancanza d’acqua tramite l’app per permettervi di intervenire tempestivamente e mantenere le piante nelle migliori condizioni. Dall’app potete comunque effettuare in qualsiasi momento un controllo remoto in tempo reale facilitandovi così il monitoraggio anche a distanza.

Compatto e facile da usare, basta infilarlo nel terreno non prima di aver inserito due batterie ministilo AAA nell’apposito alloggiamento (le dovete comprare voi, non sono incluse nella confezione) e collegarlo alla rete.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 6 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.