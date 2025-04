iHostage, un film Netflix ricostruisce la rapina in un Apple Store di Amsterdam nel 2022

Pubblicità

Nel 2022 un 27enne armato fece irruzione in un Apple Store di Amsterdam, nel quartiere di Leidseplein, vivace zona della movida della città olandese. L’uomo – nel tentativo di compiere una rapina – con una pistola in mano tenne sotto tiro per sei ore un cliente mentre la zona veniva evacuata e messa in sicurezza da agenti della Polizia, bloccando all’interno dei locali decine persone, alle quale era stato chiesto di stare lontani dalle finestre.

Tra la polizia e l’aggressore vi furono diversi tentativi di trattattive che avevano portato, tra le altre cose, anche alla richiesta di 200 milioni di euro in criptovaluta e la certezza di poter scappare in modo sicuro. La svolta avvenne in serata con la liberazione di diverse persone, con l’ostaggio che riuscì a scappare e il sequestratore bloccato dalla polizia.

iHostage è il titolo di un film in arrivo su Netflix che ricostruisce quanto accaduto nell’Apple Store di Amsterdam nel febbraio del 2022.

L’adattamento di Netflix sembra mostrare diverse prospettive, inclusa quella del rapinatore, degli ostaggi e dei servizi di emergenza.

Il film è diretto da Bobby Boermans, scritto da Simon de Waal e prodotto da Horizon Film. Sarà disponibile su Netflix dal 18 aprile.

