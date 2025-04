Trump ci ripensa ancora sui dazi che colpiscono Apple, il caos continua

Pubblicità

Non che ci fossero molti dubbi, ma ieri sera è arrivata la conferma: la questione dei dazi sull’elettronica proveniente dalla Cina non è affatto risolta. E non solo perché è stata congelata per 90 giorni, ma perché sembra che l’amministrazione Trump sia intenzionata a elaborare un piano ad hoc che andrà a introdurre nuovi dazi basati su parametri diversi e, in definitiva, a costituire un ricarico sul prezzo di prodotti come smartphone, computer e accessori contenenti chip.

Il primo a fare cenno al fatto che i dazi sui prodotti dalla Cina c’erano e ci saranno è stato il segretario al Commercio Howard Lutnick. Il politico che pronosticava milioni di americani impegnati a stringere le vitine in una catena di montaggio di iPhone ha dichiarato alla stampa:

“Tutti quei prodotti finiranno sotto la categoria dei semiconduttori, con una tariffa speciale per riportare la produzione negli USA”.

Poi è intervenuto lo stesso Donald Trump che, sul suo social Truth, ha affermato:

“Nessuno è stato graziato. I prodotti esclusi sono solo passati in un altro contenitore tariffario.”

E ancora: “Stiamo guardando da vicino i semiconduttori e l’intera catena di fornitura dell’elettronica.”

In sostanza, come accennato, l’introduzione di nuovi dazi sui chip potrebbe comunque far lievitare i costi di produzione per le aziende statunitensi, mettendo sotto pressione i profitti o spingendole a scaricare l’aumento sui prezzi finali pagati dai consumatori americani.

Insomma, Apple ha solo visto rinviare il problema.

E tutto il suo mercato resta appeso a decisioni che, al momento, non si capisce dove finiranno. Il che, se non è peggio dei dazi del 125%, lo è per l’incertezza che genera — anche sui mercati, oltre che nella filiera produttiva.

Gli analisti e gli economisti fuori dalla cerchia del governo continuano a criticare e a non comprendere cosa stia succedendo.

La preoccupazione, in particolare, è proprio per lo scenario nebuloso che circonda le decisioni dell’amministrazione.

Tra gli altri, Dan Ives (Wedbush) parla apertamente di

“una confusione totale, sconcertante per il settore e per gli investitori, che sta creando un’enorme incertezza e caos per le aziende che cercano di pianificare la propria catena di approvvigionamento, l’inventario e la domanda.”

Vista l’ossessione di Trump per i prodotti che arrivano dalla Cina, Apple ha un’estrema urgenza — come dice l’analista Ming-Chi Kuo su X — di trovare un modo per spostare la produzione fuori dal grande paese asiatico, con tutto ciò che questo comporta in termini di investimenti e tempistiche.

Senza considerare che quella Cina da cui Apple potrebbe doversi sganciare è anche il suo secondo mercato mondiale, e non è detto che il governo cinese resti imperturbabile ancora a lungo.

Il governo di Pechino, che ha il totale controllo su società e mercato, ha già bannato gli iPhone dagli uffici pubblici e potrebbe facilmente fare di peggio se si trovasse costretto a importare i telefoni da un altro paese, a causa della fuga di Cupertino. Ad esempio ostacolare o non concenrire la ripresa della produzione degli assemblaggi dei modello per il mercato cinese.