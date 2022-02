Rapina in un Apple Store, liberati gli ostaggi ad Amsterdam

L’Apple Store di Leidseplein, nel centro di Amsterdam, ieri è stato circondato dalla polizia per via di alcune persone che erano rimaste ostaggio di uno squilibrato. Stando a quanto riferisce la polizia della capitale olandese e diversi media locali, verso le 18 di ieri 22 febbraio un uomo armato con il volto coperto da passamontagna ha fatto irruzione nel negozio. Era cicolato online il video di una persona armata di pistola che afferrava e minacciava un cliente del negozio ma la polizia aveva chiesto alle persone vicino all’Apple Store di non diffondere filmati per la sicurezza degli ostaggi e delle forze dell’ordine.

Verso le 22 decine di persone hanno potuto lasciare l’Apple Store e sono state messe in salvo. L’aggressore è stato alla fine arrestato alle 22.30, bloccato da un’auto della polizia mentre inseguiva un ostaggio fuori dall’Apple Store. L’uomo non aveva con sé materiale esplisivo (come aveva affermato) ed è stato affidato alle cure dei paramedici. Inizialmente si era ipotizzzato di un possibile episodio legato al terrorismo; successivamente si è compreso che è stato un tentativo di rapina finito male.

Diversi testimoni avevano visto l’uomo minacciare altre persone all’interno del negozio; molte persone che si trovavano all’ingterno erano riuscite a fuggire in preda al panico. Non è al momento chiaro quante persone fossero rimaste inizialmente intrappolate. Testimoni hanno riferito alla locale stazione televisiva locale AT5 cdi avere udito degli spari, poco dopo che l’uomo armato è entrato nel negozio. Sul posto erano intervenuti i servizi di emergenza, tra cui la polizia, lo Special Intervention Service (DSI) e gli artificieri.