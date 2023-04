Il browser Microsoft Edge ora permette di creare immagini con l’IA di DALL-E

Poco più di un mese addietro, Microsoft ha annunciato l’arrivo di nuovi servizi con Bing ed Edge con AI, in altre parole potenziando il motore di ricerca Bing con l’Intelligenza Artificiale e ora tutti possono sfruttare una funzionalità denominata Bing Imagine Creator e che sfrutta gli ultimi modelli dello strumento per la generazione di immagini basato su intelligenza artificiale Dall-E 2 permettendo di creare immagini realistiche in base a indicazioni testuali.

Microsoft spiega che la funzionalità è disponibile per tutti gli utenti della versione desktop di Edge, e quindi per Windows, macOS e Linux.

Dopo avere avviato Edge (si scarica da qui), basta richiamare l’icona dedicata nella barra laterale del browser. Il rollout è previsto in maniera graduale (non è al momento offerto in Italia). Image Creator genera quattro immagini che possono essere scaricate, aggiunte ai documenti e condivise.

Altra novità di Edge in arrivo è Drop, funzione accessibile anche questa dalla barra laterale e che permette di condividere messaggi, appunti, link e vari tipo di file tra tutti i dispositivi sui quali è presente lo stesso account Microsoft. È disponibile in Edge per Windows, macOS, Android e iOS.

Microsoft ha previsto anche una funzionalità che permette di modificare le immagini direttamente dal browser: basta aprire la voce Modifica immagine nel menu contestuale per aprire una scheda con un editor dedicato e da qui ritagliare, regolare luminosità, contrasto, colore, applicare filtri, ecc.

Una modalità efficienza tiene conto del livello della batteria dei notebook, limitando l’uso di risorse e riducendo il consumo.