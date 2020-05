Il bundle antifurto GSM D0X8 in super offerta su eBay a 40,99 euro

Per una protezione di casa e ufficio, ecco l’antifurto GSM completo di sensori per porte e finestre, in offerta su eBay a 40,99 euro. Non solo il kit D0X8 è dotato su supporto GSM, ma è possibile inserirlo e disinserirlo tramite tastierino incorporato o anche tramite app per smartphone.

D0X8 è un kit di allarme completo. Non solo presenta l’hub centrale, ma compreso nel prezzo offre una sirena, un sensore di movimento ambientale, e uno per porte e finestre. Inclusi anche due pratici telecomandi per l’inserimento e la disattivazione del sistema di allarme. Come già detto, è possibile anche controllarlo tramite app per smartphone, e consente di inserire al massimo 5 codici di controllo remoto.

L’unità centrale offre un display LCD per poter gestire in modo ancor più semplice l’antifurto. Grazie al supporto GSM, l’antifurto in questione invierà un SMS all’utente se la corrente elettrica viene meno, così come quando sarà ripristinata. E’ possibile memorizzare 6 gruppi di numeri di telefono, e 2 gruppi di numeri SMS.

Grazie ad un semplice click sarà possibile inserire l’allarme, disarmarlo, o impostare la modalità casa, quando si vuole essere protetti mentre si è in casa, ad esempio durante le ore notturne. Al suo interno è dotato di una batteria ricaricabile da 7,4 V e 500 mAh, utile nel momento in cui vi sono improvvisi stacchi di corrente., fare allarme quando si spegne.

Come già anticipato, all’interno del bundle di vendita è presente, oltre all’hub centrale, anche un sensore di movimento wireless PIR con staffa e batteria inclusa, un sensore porta wireless con batteria inclusa, una sirena cablata, due telecomandi, l’alimentatore con presa europea, il set di viti per il montaggio e il manuale utente.

Al momento si acquista in offerta a 40,99 euro, direttamente su eBay a questo indirizzo.