Google Pixel 4a e Pixel 5, un sondaggio indica i possibili prezzi

Dei prossimi terminali Google conosciamo (sembra) praticamente tutto di Google Pixel 4a, mentre di Google Pixel 5 per ora è trapelato il render di uno dei prototipi: ora un sondaggio di Big G sembra contenere gli indizi dei possibili prezzi di vendita, incluse non poche sorprese.

Stando a quanto circola su Reddit il questionario proviene direttamente dal colosso di Internet e propone ad alcuni dei propri clienti domande su due distinti smartphone. Anche se le descrizioni sono ovviamente vaghe, i riferimenti puntano a due dispositivi di fascia medio bassa e uno di fascia top. La parte più interessante riguarda i possibili prezzi indicati perché in entrambi i casi risultano inferiori, anche sensibilmente, rispetto ai modelli attuali e precedenti di Big G.

Quello che sembra essere Google Pixel 4a viene descritto come un terminale con chassis in plastica resistente, dotato di jack da 3,5mm e definito «radicalmente utile”, indicato a partire da solamente 349 dollari. Se questo sarà davvero il prezzo di vendita risulterebbe non solo inferiore alla serie 3a ma anche inferiore in USA a iPhone Se dove è venduto a partire da 399 dollari.

Sembra così che nella fase due post Coronavirus, con la flessione delle vendite smartphone e la minor propensione degli utenti a spendere, Google si stia attrezzando per un terminale economico, anche in ottica di competere con iPhone Se 2020 che è stato molto ben accolto sul mercato, dalle recensioni e dagli utenti.

Sempre nel questionario viene poi indicato un terminale Google premium con accesso a tutte le ultime novità e funzioni Google, dotato di fotocamera di fascia top, ricarica wireless e resistente all’acqua, il tutto al prezzo indicato a partire da 699 dollari. Sembra quindi trattarsi di Google Pixel 5: se questo prezzo sarà confermato si tratterebbe di una sensibile riduzione di 100 dollari rispetto al prezzo di lancio dei Google Pixel 4.

