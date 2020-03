Il chip A12Z di iPad Pro è A12X con un nucleo grafico in più?

A12Z è il nome del chip che Apple sfrutta nei nuovi iPad Pro 2020. La Mela riferisce che “sorpassa in velocità la maggior parte dei PC portatili” indicando genericamente che integra un processore grafico 8-core, unica differenza rispetto all’A12X usato nei precedenti modelli di iPad, che usava un processore grafico 7-core.

Stando a quanto riferisce il sito NotebookCheck, l’A12Z di Apple potrebbe essere semplicemente una variante dell’A12X nel quale è stato attivato un core-grafico supplementare. A corroborare l’ipotesi è TechInsights, specializzata nell’analisi di processori e altri componenti, spiegando che l’A12X fisicamente integra 8-core GPU e facendo sapere che indagherà in dettaglio per stabilire se l’A12Z condivide l’architettura con A12X.

I test sulle prestazioni con Geekbench 5 sui nuovi iPad Pro hanno già dimostrato che le prestazioni di A12Z e A12X sono piuttosto simili. L’A12Z evidenzia leggere migliorie per quanto riguarda le prestazioni grafiche, grazie appunto al core-grafico aggiuntivo. Apple ha probabilmente ritenuto più che adeguate le prestazioni per questa tornata di iPad Pro, preferendo concentrare gli sforzi su A14 e derivati che vedremo su futuri iPhone e iPad.

L’A12X si è dimostrato molto potente, in grado di stracciare su molti test anche i Core i7 di Intel per i portatili. Costruito con tecnologia a 7 nanometri all’avanguardia nel settore, il chip A12X Bionic a otto core ha quattro core ad alte prestazioni e quattro ad alta efficienza, con prestazioni fino al 35% superiori rispetto ai single-core, e un controller di prestazioni per l’uso simultaneo di tutti gli otto core con una spinta fino al 90% durante le attività più complesse.

