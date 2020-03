iPad Pro 2020 disponibili su Amazon: arrivano mercoledì 25 marzo

I nuovi iPad Pro sono ora disponibili per l’acquisto su Amazon. Le macchine annunciate questa settimana sono a listino in tutte e due le versioni: 11 pollici e 12,9 pollici.

Ricordiamo che i nuovi iPad si differenziano essenzialmente per la nuova doppia fotocamera con scanner Lidar e per il processore A12Z Bionic nato per ottimizzare le prestazioni in fatto di grafica e realtà aumentata.

Il modello più completo in quanto a scelta è la versione da 11 pollici offerta in tutti i tagli di memoria (e sia con Wi-Fi che Wi-Fi più rete cellulare), la versione da 12,9 pollici al momento sembra essere acquistabile unicamente nella versione “top” da 1 TB.

Amazon annuncia l’arrivo il giorno 25 marzo. Non è chiaro quali saranno i tempi di recapito del dispositivo, ma in questi giorni Amazon è riuscita comunque a garantire una efficiente distribuzione nonostante i problemi causati dal Coronavirus. Apple fornisce una stima molto pessimistica per la consegna: per alcuni modelli arriva fino al 17 aprile. Da questo punto di vista sembra quindi più conveniente l’acquisto su Amazon che su Apple Store.

Va anche segnalato che Amazon in passato è spesso riuscita a scontare i prodotti Apple al momento del lancio e della loro reale disponibilità (è accaduto così con gli Apple Watch 5 e con gli iPhone 11 e iPhone 11 Pro).

Se fosse così anche in questa occasione ordinando in questo momento vi garantirete non solo una spedizione rapida ma anche l’eventuale sconto. Amazon infatti vi offre come sempre l’opzione “prezzo minimo garantito”, questo significa che nel caso nel momento della reale disponibilità del dispositivo il suo prezzo fosse inferiore a quello a cui l’avete ordinato, lo pagherete sempre al prezzo più basso.