Il clone dell’alimentatore duo MagSafe di Apple è in sconto a 19,41 euro

Se vi piace il design del caricatore duo MagSafe di Apple, potete acquistare il suo clone attualmente in sconto a 19,41 euro. E’ identico in tutto e per tutto all’alimentatore che presentò l’azienda lo scorso anno, quantomeno esteticamente: anche le dimensioni a occhio sono quelle, così come il fattore di forma e la struttura ripiegabile che consente di trasportarlo con facilità.

Come quello originale presenta anche la piastra di ricarica per Apple Watch inclinabile, consentendo così di sfruttare la modalità Notte dell’orologio mentre lo si ricarica contemporaneamente all’iPhone. Il colore è lo stesso, bianco, idem per la presa che è di tipo USB-C come nel caricatore di Apple. Da chiuso misura due centimetri ed è quindi una valida soluzione soprattutto per chi ha bisogno di un caricatore per entrambi i dispositivi da spostare tra casa e ufficio, o magari da portare in vacanza col minimo ingombro.

L’unica differenza probabilmente è nella certificazione MFi, che non dovrebbe essere presente, o quantomeno sulla scheda di vendita non se ne fa cenno. Sarebbe infatti la presenza di questa a far lievitare il prezzo, garantendo sì una compatibilità a lungo termine ma ad un costo nettamente superiore. Al di là quindi di una certificazione Apple assente, la sicurezza c’è tutta.

Il produttore infatti assicura la presenza di un sistema a più livelli che protegge sia il dispositivo che l’iPhone e l’Apple Watch collegati sia da sovraccarico che da sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. E’ anche in grado di riconoscere la presenza di oggetti metallici per prevenire la trasmissione di corrente non richiesta ed è protetto anche dai campi elettromagnetici, quindi completamente sicuro e affidabile.

La differenza come dicevamo è nel prezzo perché se quello di Apple costa 149 euro, qui il prezzo di listino è di 27,74 euro ma al momento è perfino attivo uno sconto che permette di risparmiare il 30%, pagandolo quindi 19,41 euro, ovvero più di sette volte meno di quel che si spenderebbe comprando l’originale.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.