Lo slot SD-Card dei MacBook Pro 2021 supporta memorie UHS-II fino a 312 MB/s

Tra le novità dei MacBook Pro 14″ e 16″ 2021, c’è la presenza di un lettore di schede SDXC, utile per l’accesso veloce ai contenuti multimediali (foto e video) che è possibile memorizzare su questo tipo di memorie non volatili.

Il sito The Verge riferisce che i MacBook Pro 14″ e 16″ 2021 supportano lo standard UHS-II, con velocità di scrittura massima di 312MB/s in abbinamento a schede che supportano questa velocità (riconoscibili per la presenza della dicitura “UHS-II”). Non è purtroppo supportato il più recente standard UHS-III (che avrebbe offerto velocità di lettura e scrittura fino a 624 MB/s) ma ovviamente le schede più veloci si possono gestire senza però poter godere dei massimi benefici prestazionali.

Sono da tempo in vendita schede conformi allo standard UHS-II in “tagli” quali 64GB, 128GB, 256GB e altri ancora. La velocità dello slot in questione è particolarmente utile per i fotografi che hanno continuamente bisogno di caricare in locale i file memorizzati sulle schede, senza bisogno di ricorrere ad adattatori dedicati. Lo slot SD-Card sui portatili della Mela è un ritorno: fu rimosso con dai MacBook Pro nel 2016 costringendo gli utenti a ricorrere a lettori dedicati esterni; oltre a questo slot, altri graditi ritorni sui nuovi portatili sono: la porta HDMI 2.0 e il comodissimo connettore di alimentazione MagSafe. Sui nuovi portatili ci sono inoltre le porte Thunderbolt 4 e il jack per cuffia.

Il Mac rileva la scheda SD inserita nello slot SD come dispositivo di archiviazione USB. È possibile attivare la scheda SD, leggere i dati che contiene e scrivere su di essa in modo analogo a qualsiasi altro dispositivo di archiviazione USB.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo generico su come riconoscere e scegliere le varie tipologie di memory card; a quest’altro indirizzo un nostro articolo su come scegliere le schede microSD e avere la sicurezza che file, foto e video, siano protetti e al sicuro.