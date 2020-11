Il Congresso USA è unito contro i monopoli tecnologici

Democratici e Repubblicani starebbero trovando un terreno comune su una serie di principi per contrastare i monopoli tecnologici che potrebbero guidare una spinta bipartisan nel nuovo Congresso, così da aggiornare la legge antitrust.

Sembra che i rappresentanti di entrambe le parti trovino più facile concordare sulla politica antitrust, con i Democratici e Repubblicani nel comitato antitrust giudiziario della Camera, che hanno pubblicato un ampio rapporto, proponendo misure per tenere a freno le grandi aziende tecnologiche. Secondo il rapporto il comitato si sarebbe concentrato su almeno quattro idee.

Anzitutto, maggiori finanziamenti per le principali autorità antitrust, principalmente la Federal Trade Commission e il Dipartimento di giustizia, oltre a una modifica nel regime dell’onere della prova per le fusioni proposte, in modo che le società la cui quota di mercato supera una certa soglia sia considerata monopolio e imporre loro di dimostrare che l’accordo non sia nocivo per la concorrenza.

Ancora, terzo punto, requisiti di portabilità dei dati per le piattaforme, in modo che i consumatori possano spostare le proprie informazioni da un servizio all’altro e, infine, divieti di pregiudizio sulle piattaforme e “auto-preferenza”, ossia eliminazione di determinati risultati di ricerca sopra di quelli dei concorrenti.

La vittoria del presidente eletto Biden aumenta le possibilità che la legislazione antitrust abbia successo durante il prossimo anno, secondo il membro della camera dei Rappresentati David Cicilline:

Ha dedicato tutta la sua vita a controllare il potere delle grandi aziende e riconosce l’importanza della concorrenza … C’è un vero allineamento tra il sottocomitato e l’amministrazione

Peraltro, secondo i legislatori chiave vicini al lavoro del comitato, il personale mira a proporre progetti di legge che possono essere presentati già all’inizio del prossimo anno. Questa spinta bipartisan nel mondo polito USA contro i monopoli tecnologici lascia prevedere nuove e ancora più accese indagini e cause antitrust in arrivo nel 2021.

