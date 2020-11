Cyber Monday: per il fotoritocco Mac e PC con Luminar si parte da soli 69 euro

Il Black Friday non è solo shopping pazzo di TV e gadget tecnologici scontati a metà prezzo o più. In questi giorni si possono trovare anche in sconto diversi software, e il bello sta proprio nel fatto che trattandosi di contenuti digitali, non c’è il rischio di arrivare troppo tardi e restare a bocca asciutta. Tra le migliori offerte attualmente in corso ci sono alcuni dei software di Luminar scontati quasi al 50%.

Il prezzo più basso è per Aurora HDR, scontato all’interno del pacchetto Max per soli 30 euro. Tipicamente per creare immagini HDR, una tecnica che consente di ottenere un’immagine più bilanciata tra le aree visibili più chiare e quelle più scure, è obbligatorio usare un software come Aurora. Questo perché irrimediabilmente, quando c’è una forte differenza di esposizione in più aree di una determinata scena, è impossibile non bruciare luci o ombre per uno o più soggetti; un classico esempio è un paesaggio all’alba o al tramonto dove, o si espone correttamente per catturare il rosso caldo del cielo, con un paesaggio molto scuro, oppure si espone per ammirare il paesaggio, con un cielo però per lo più bianco o fortemente illuminato, rinunciando ai colori caldi del cielo.

In sconto a soli 35 euro per due licenze c’è anche Luminar 4. E’ un parente di Lightroom perché offre pressapoco le stesse funzioni, quelle cioè di elaborare le fotografie, ma rende questo processo alla portata di tutti, anche di chi non ha mai usato un software di fotoritocco in vita sua. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione cliccando qui.

L’ultimo software in promozione dell’azienda è Luminar AI, proposto sia in doppia licenza a 84 euro che a licenza singola per soli 69 euro. E’ il più recente software dell’azienda ed è anche l’unico che in questa promozione Black Friday si può acquistare anche singolarmente. Con gli editor di foto tradizionali, creare la foto perfetta è un processo che richiede tempo e lo spostamento di decine di cursori. Molti cercano di utilizzare i preset per accelerare queste procedure, ma ci sono limitazioni significative. I preset tendono a funzionare solo su immagini che sono praticamente identiche all’originale. Per cambiare questo processo noioso e frustrante, serve l’Intelligenza Artificiale.

Alcuni creativi mostrano scetticismo con riguardo alla sua efficacia e ai suoi limiti: le loro paure sono incentrate su perdita di controllo e omogeneizzazione della produzione creativa. Non è necessariamente così, se l’IA è adeguatamente addestrata. Ne è un esempio LuminarAI, evoluzione di un software di cui abbiamo parlato molte volte tra le nostre pagine. In pratica l’intelligenza artificiale viene applicata dal momento in cui viene aperta una fotografia per la sua modifica. Vengono cioè identificati i contenuti di una foto, analizzati i problemi e calcolata la profondità di una foto. Dopo un’analisi del soggetto e dei problemi, LuminarA​I offre suggerimenti di editing. Questi miglioramenti sono disponibili in flussi di lavoro completi, attraverso un approccio chiamato Modelli, nonché in suggerimenti negli strumenti di intelligenza artificiale. Invece di tirare a indovinare alla cieca e cliccare su un elenco di preset, in pratica l’utente sceglie da un elenco personalizzato in base alle esigenze della propria immagine.

Quindi, in definitiva, le soluzioni proposte sono tre e le riassumiamo di seguito:

Pacchetto STANDARD: Luminar AI, in singola licenza a 69 euro (anziché 79 euro) oppure in doppia licenza a 84 euro (invece di 99 euro)

Pacchetto PLUS: due licenze per Luminar 4 a 35 euro e due licenze per Luminar AI a 84 euro, per un totale di 119 euro (anziché 188 euro), quindi c’è un risparmio del 37%

Pacchetto MAX: due licenze per Luminar AI a 84 euro, due licenze per Luminar 4 a 35 euro e Aurora HDR a 30 euro, per un totale di 149 euro invece di 287 euro. Lo sconto qui è pari al 48%

Quale che sia il pacchetto scelto, ci sono 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati (dalla data di consegna del prodotto) e supporto 24 ore su 24.

SPECIALE per i già clienti Luminar

I clienti di versioni precedenti di Luminar o Aurora HDR possono acquistare LuminarAI con uno sconto fedeltà. Per l’occasione infatti chi possiede uno di questi due software può comprare Luminar AI in singola licenza a 64 euro oppure in doppia licenza a 79 euro, quindi con un ulteriore sconto di 5 euro rispetto a quello offerto ai nuovi clienti.

In aggiunta, è possibile fare un unico ordine aggiungendo alcuni contenuti speciali a prezzi stracciati: per soli 19,80 euro in più si aggiorna Aurora HDR all’ultima versione, mentre con altri 21,80 (invece di 109) si aggiunge al carrello anche Photographic Storytelling, un corso completo che spiega alcuni degli aspetti e dei trucchi del mestiere dei fotografi professionisti.

Per soli 5,80 euro invece di 29 euro si può aggiungere anche il pacchetto Power of Nature, contenente un set di cieli tempestosi per potenziare il fotoritocco con Luminar. Con 3 euro si compra anche Foreste magiche, normalmente venduto a 15 euro. Si tratta di un pacchetto di preset che aggiunge un aspetto magico alle foto paesaggistiche.

Scontato a 15 euro (normalmente costa 75 euro) c’è poi il bundle Collezione di cieli, una super collezione di cieli blu nuvolosi, tempestosi e notturni per trasformare quelli delle fotografie. Infine con 20,80 euro si può aggiungere al carrello anche il bundle Oggetti del cielo, del valore di 104 euro. Contiene tre acchetti di oggetti del cielo con pianeti, creature marine e nuvole per ritoccare con facilità i propri scatti.

Per finire, per chiarezza elenchiamo le due pagine promozionali del Black Friday di Luminar: