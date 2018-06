Il Cubo di Cristallo torna a New York ma quello più atteso è Apple Piazza Liberty Milano

Tra pochi giorni sorgerà ancora il mitico cubo di cristallo di Apple Store Fifth Avenue a New York. Ma il negozio simbolo più famoso di Cupertino nel mondo potrebbe presto cedere il trono a uno store ancora più moderno, bello e ambizioso: Apple Store Piazza Liberty Milano

Per diversi anni il negozio Apple più famoso nel mondo è stato Apple Store Fifth Avenue a New York: il suo cubo di cristallo sta per tornare ma nel giro di pochi mesi potrebbe cedere il primo posto come il più bello e il più celebre della catena Apple Retail in favore di Apple Piazza Liberty Milano.

Sotto la guida di Angela Ahrendts e di Jony Ive, Apple è impegnata ormai da diversi mesi a rinnovare i punti vendita più datati. Nel caso di Apple Store Fifth Avenue a New York i locali completamente sotterranei saranno notevolmente ampliati grazie a una serie di operazioni immobiliari di Cupertino.

Per i lavori durati mesi era stato rimosso il mitico cubo di cristallo che con il suo logo gigante Apple dominava la piazza a pochi passi da Central Park, in una delle vie dello shopping e commerciali più ricche e celebri del globo.

Come dimostrano alcune fotografie che riportiamo in questo articolo da Storeteller, sono già stati avviati i lavori che riporteranno il cubo di cristallo nella piazza, segno che ormai non dovrebbe mancare molto alla apertura.

In ogni caso gli affari non si sono fermati: infatti per tutti i mesi dei lavori il negozio è stato trasferito nella stessa piazza, a distanza di una manciata di metri, all’interno nei locali lasciati liberi da un celebre negozio di giocattoli in crisi da anni.

Non è ancora dato sapere se il cubo di cristallo tornerà esattamente identico alla sua ultima versione oppure se sarà anche questo ammodernato e migliorato come il negozio sottostante. Quello che è certo però è che il ruolo di negozio portabandiera, più bello e ammirato di Apple nel mondo, potrebbe essere presto incrinato da Apple Piazza Liberty a Milano.

Poter aprire un Apple Store a Milano era un antico sogno cullato da Steve Jobs. Cupertino e lo studio archistar Foster + Partners hanno voluto creare qualcosa di completamente diverso, ancora più ambizioso per la città che negli Stati Uniti e nel mondo è sinonimo di moda e stile, nella nazione che è riconosciuta ovunque per la sua storia e le infinite bellezze artistiche.

Di Apple Piazza Liberty Milano abbiamo parlato in numerosi articoli, dalle prime indiscrezioni, passando per richieste e permessi, l’apertura del cantiere e lo stato di avanzamento dei lavori.

Ancora una volta il negozio scompare completamente alla vista perché sarà tutto sotterraneo, ma scompare anche perché sarà perfettamente integrato in una tipica piazza italiana, con scalinata, fontana e giochi d’acqua. Solo che questa volta la scalinata è quella che porta allo store ma funge anche da platea e luogo di incontro, mentre la fontana renderà l’ingresso in Apple Piazza Liberty una esperienza memorabile e potrà fungere da schermo cinematografico per proiettare film e documentari.

La catena Apple Retail conta ormai diversi negozi portabandiera, quelli più visibili, belli e importanti posizionati nelle città più importanti: ciò nonostante fin da progetti e rendering Apple Store Piazza Liberty a Milano ha tutte le carte in regola per diventare quello più celebre e ammirato di tutti. Qualche intoppo nei lavori ha costretto a posticiparne il debutto: secondo alcuni potrebbe essere inaugurato già entro questa estate, secondo altri invece potrebbe arrivare a settembre giusto in tempo per i nuovi iPhone 2018.