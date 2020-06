Il dispositivo antiabbandono Chicco a soli 4,88 euro usando il bonus su Amazon

Il sistema anti-abbandono più conveniente del momento è Chicco Bebècare Easy-Tech, attualmente in offerta su Amazon a 34,88 euro spedizione inclusa e quindi acquistabile per soli 4,88 euro grazie al rimborso di 30 euro offerto dal governo. Il 3 giugno si torna a circolare anche fuori regione e saranno presumibilmente intensificati i controlli: tenendo a mente che l’obbligo di montare a bordo un sistema anti-abbandono è scattato a ottobre, chi ne fosse ancora sprovvisto rischia di incorrere in una multa da 81 euro a 361 euro con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Perché rischiare quando adesso possono bastare meno di 5 euro per risolvere il problema?

Innanzitutto, Chicco Bebècare Easy-Tech è universale, quindi lo potete utilizzare sia sui seggiolini già presenti sul mercato che sui nuovi, senza alterarne le misure di sicurezza. Si aggancia alla cintura del seggiolino o dell’auto, basta chiuderlo (chiaramente il sistema è pensato per renderne impossibile l’apertura accidentale o da parte di un bambino) ed il gioco è fatto: la prima installazione e il relativo utilizzo del sistema richiedono solo pochi minuti e la connessione per gli utilizzi successivi è completamente automatica (come richiesto nel punto 6 del regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), basta solo chiudere il dispositivo.

Questo sistema utilizza l’app gratuita Bebècare, con la quale è necessario creare un “account famiglia” con un’unica password, associare il dispositivo tramite una veloce scansione di un QR Code e poi inserire i numeri ai quali verrà inviato un messaggio di allarme in caso di emergenza. Se lo smartphone dovesse allontanarsi dall’auto su cui è installato l’accessorio chiuso, si attiverà un allarme acustico e visivo che è possibile silenziare entro 40 secondi: questo è l’allarme di primo livello. Solo nel caso in cui tale avviso non verrà silenziato partiranno automaticamente gli SMS di allarme ai numeri di emergenza.

A tal proposito, in dotazione è incluso un pacchetto di 15 SMS di allarme, terminati i quali è possibile acquistare dei nuovi pacchetti direttamente dall’applicazione stessa. I costi vanno da 3,49 euro per altri 15 SMS, passando per 5,49 euro per il pacchetto da 30 fino al più conveniente: 50 SMS a 7,99 euro, praticamente quasi 16 centesimi a messaggio, un costo irrisorio se lo si raffronta al valore che attribuiamo alla vita dei nostri bambini.

Per chi se lo stesse chiedendo, visto che tra le recensioni dei clienti e in generale in rete si sta generando tantissima confusione in merito all’omologazione dei vari modelli in commercio: Chicco Bebècare Easy-Tech è conforme al decreto italiano in vigore dal 7 novembre 2019 e dispone di certificazione di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo anti-abbandono alle caratteristiche previste dal Decreto.

In definitiva, Chicco Bebècare Easy-Tech (qui le FAQ ufficiali per saperne di più mentre qui trovate il PDF con le istruzioni)è una soluzione indipendente che permette di adeguare i seggiolini già presenti sul mercato, valida per tutti coloro che non scelgono uno dei seggiolini con sensori integrati, magari per via dei costi o più semplicemente perché lo si sta ricevendo in regalo, magari uno di seconda mano ancora in ottime condizioni da un fratello o una sorella maggiore. E’ tra le più economiche attualmente in commercio ma come dicevamo, col bonus del governo costa davvero pochissimo: i 34,88 euro (spedizione inclusa) della promozione attuale diventano infatti appena 4,88 euro di spesa viva nel momento in cui si otterrà il rimborso di 30 euro. Per sapere come usarlo con gli acquisti effettuati su Amazon vi rimandiamo alle istruzioni contenute in questa nostra guida.