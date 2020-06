Dieci nuovi proiettori LCD portatili di Panasonic a misura di scuole e uffici

Panasonic presenta due serie di proiettori LCD portatili caratterizzati da un ciclo di vita ancora più lungo, basso TCO (Total Cost of Ownership) e immagini a elevato contrasto: la serie PT-LB426, che comprende sei modelli portatili, e la PT-TW381R, costituita da quattro modelli short-throw, progettati per l’utilizzo in ambienti come uffici e aule scolastiche. Queste due nuove serie vanno ad aggiungersi alle linee già esistenti, offrendo un rapporto di contrasto ancora superiore per immagini nitide e brillanti anche in ambienti molto luminosi, oltre a maggiori opzioni di connettività. I modelli di entrambe le serie sono dotati di risoluzione WXGA e XGA e di una luminosità che va dai 3.100 ai 4.100 lumen.

Tutti i nuovi modelli offrono un contrasto più alto del 25% rispetto ai modelli precedenti, elemento che assicura una qualità delle immagini elevata anche in ambienti illuminati artificialmente. Il contrasto elevato pari a 20.000:1 è potenziato fino a 4.100 lm (XGA) di luminosità e dalla riproduzione dettagliata delle immagini in HD (nei modelli WXGA). La funzione Daylight View Lite di Panasonic rileva automaticamente l’illuminazione ambientale e ottimizza la proiezione, evitando così che le immagini possano apparire troppo chiare.

Il costo totale di proprietà delle due serie è ridotto al minimo: la lampada originale a basso degrado offre un utilizzo di 20.000 ore in modalità Eco (10.000 ore a luminosità massima), mentre la sostituzione del filtro è consigliata dopo 10.000 ore di funzionamento e può avvenire nel giro di pochi secondi intervenendo su un semplice pannello laterale, accessibile anche quando i proiettori sono montati a soffitto. L’utilizzo di questi proiettori consente, inoltre, un risparmio sui costi di sostituzione dei componenti usurabili; le funzioni Early Warning del Multi Monitoring & Control Software (disponibile per i modelli di rete) inviano, infatti, allarmi automatizzati prima che eventuali problemi di malfunzionamento si presentino, riducendo quindi i guasti e le interruzioni non programmate.

Questi proiettori offrono flessibilità e semplicità d’installazione, sia per montaggio su supporto fisso che a soffitto. Tutti i modelli, ad eccezione del PT-LB306, sono dotati di doppi ingressi HDMI e D-sub per computer; inoltre i modelli di rete hanno una porta USB da 5 V/2 A per il supporto di chiavette per lo streaming o l’inserimento di moduli opzionali wireless AJ-WM50/ET-WML100. Questi ultimi consentono ai relatori di condividere contenuti da un PC o da un dispositivo mobile sul grande schermo, tramite il software Presenter Light per Windows o la app Wireless Projector, sviluppata per dispositivi iOS e Android.

Le capacità interattive della serie TW381R possono essere estese con il Whiteboard Software per PC, che consente di prendere appunti sullo schermo e di salvare il proprio lavoro come immagine, nel caso in cui lo si voglia condividere successivamente. Questa serie è inoltre in grado di proiettare un’immagine da 80 pollici da una distanza di 75 cm senza oscurazione dello schermo. Per i modelli di rete sono disponibili anche i controlli PJLink e il browser per PC.

Per finire, la serie LB426 include un’ottica zoom 1,2x per una maggiore libertà di installazione e offre un rapporto di proiezione di 1,48-1,78 con H/V Keystone Correction più esteso (H: ±35 °, V: ±35 °) e funzione Curved Screen Correction per evitare distorsioni nella proiezione (ad eccezione del modello LB306). Ciascun proiettore è fornito di un altoparlante incorporato da 10 W, ingresso per microfono e audio pin-out ed è progettato come soluzione di presentazione autonoma (335 x 96 x 252 mm) e facile da trasportare (ca. 2,9 kg).