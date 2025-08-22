Il dono di Cook a Trump nel mirino di South Park

Dopo i social, dopo diverse testate giornalistiche e anche dopo alcuni prestigiosi quotidiani finanziari che hanno definito, nel migliore dei casi, inusuale e bizzarro l’evento con cui Apple, nella persona Tim Cook si è prestato ad un cerimonioso ossequio di Donald Trump, finisce anche nel mirino di South Park.

Il meeting, andato in diretta TV, e utilizzato dal governo americano per evidenziare i “benefici” (in sostanza un annullamento dei dazi) di cui le aziende Tech possono fruire quando investono o semplicemente manifestano l’intenzione di investire in USA, come ha dichiarato in quel contesto Apple, viene deriso e sbeffeggiato in una delle puntate della serie.

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: “Sickofancy”, gioco di parole tra sycophancy (adulazione servile) e sick of (“stufo di”) e la scena e i protagonisti sono quelli che abbiamo visto Donald Trump, Tim Cook e il mondo tech che si piega al potere politico.

Il regalo dorato: realtà e parodia

South Park rende ridicolo e grottesco tutto il contesto che già lo era a sufficienza nella realtà. Vediamo il CEO di Apple in versione cartoonizzata consegnare la ben nota targa in “puro cristallo di Corning” incisa con logo Apple, accompagnata da una base in oro 24 carati. Un oggetto “unico”, a detta di Cook, prodotto in Kentucky e Utah da fornitori Apple.

“Mr. President, your ideas for the tech industry are so innovative. And you definitely do not have a small penis.” pic.twitter.com/anVvOSIVb0 — South Park (@SouthPark) August 21, 2025

Il Ceo di Apple non aveva elogiato Trump in maniera esplicita, invece South Park interpreta a suo modo il senso dell’offerta facendo dire a Cook “your ideas for the tech industry are so innovative and you definitely do not have a small penis”, frase non troppo difficile da comprendere anche per chi è digiuno di inglese

Poco dopo, Trump si porta il regalo a letto. Ad attenderlo, Satana che, a fronte di una proposta del presidente per un utilizzo non convenzionale del dono di “un CEO tech da strapazzo”, ovvero Cook, esasperato chiede a ChatGPT di suggerire un modo per uscire dalla relazione.

Una critica feroce al capitalismo compiacente

South Park, nel modo che le è solito, fa passare un messaggio che già altri grandi media hanno rilevato nell’episodio svoltosi alla casa bianca: le grandi aziende tecnologiche, nel corso del primo mandato di Trump erano genericamente ostili alla presidenza del tycoon di New York ma oggi sono disposte a umiliarsi anche pubblicamente pur di ottenere vantaggi.