Insta360 GO Ultra è grande quanto un orologio e filma in 4K a 60 fps

Insta360 ha annunciato GO Ultra, una nuova videocamera ultra-compatta pensata per chi desidera registrare contenuti in movimento con il minimo ingombro. Come si evince dal nome, è la versione potenziata delle action cam di serie GO soprattutto a livello hardware, pur mantenendo il formato tascabile che ha caratterizzato i modelli precedenti.

Partiamo dal sensore da 1/1.28″, più grande del 221% rispetto alla generazione precedente, che qui viene affiancato da un chip AI a 5nm che permette di migliorare la qualità delle immagini in varie condizioni di luce.

Nonostante le dimensioni questa telecamerina può registrare video in 4K a 60 fps con supporto alle modalità HDR attivo, slow motion (fino a 240 fps in 1080p) e PureVideo, una modalità che – spiega l’azienda – ottimizza automaticamente luminosità e rumore in ambienti poco illuminati.

Il corpo della videocamera pesa 53 grammi ed è grande quanto uno smartwatch, con una struttura magnetica che permette di agganciarla facilmente a superfici metalliche o accessori dedicati. Tra questi ci sono una clip per il montaggio su cappelli e un ciondolo per indossarla sul petto, pensati per le riprese POV a mani libere.

Una novità importante rispetto alla precedente GO 3S è l’introduzione del supporto a schede microSD fino a 2 TB che sostituisce la memoria interna fissa e permette così di sostituire al volo le schede per continuare le riprese.

A tal proposito parliamo dell’autonomia che arriva fino a 70 minuti con una sola carica e si possono estendere a circa 200 minuti collegando la videocamera all’Action Pod, un modulo accessorio dotato di schermo touch da 2,5″ e batteria integrata. Comunque se questo non dovesse bastare pensate che c’è la ricarica rapida che consente di raggiungere l’80% in 12 minuti.

GO Ultra è certificata IPX8, quindi si può usare sott’acqua fino a 10 metri senza custodia aggiuntiva. Con l’Action Pod e il case subacqueo opzionale, la profondità raggiungibile arriva a 60 metri. La videocamera integra anche un sistema di stabilizzazione FlowState con blocco orizzonte, pensato per mantenere i video stabili anche in movimento.

L’app Insta360, disponibile per iPhone, iPad, Apple Watch e Android, permette l’editing automatico dei contenuti e la sincronizzazione con app come Strava per integrare dati biometrici e di geolocalizzazione nei video.

Disponibilità e prezzi

Insta360 GO Ultra è disponibile in due colori – nero notte e bianco artico, è in vendita anche su Amazon e costa 429 € per il kit Standard dove, oltre all’action camera, trovate inclusi il Pod, il ciondolo magnetico, il cordino di sicurezza a sgancio rapido e la Easy Clip magnetica.

Al prezzo di 479 € invece potete comprare il kit Creator che, oltre agli accessori sopracitati, include anche una maniglia, un supporto da parete e uno da manubrio.

Sullo store di Insta360 sono venduti separatamente anche altri accessori come le etichette adesive per attaccare al volo la cam praticamente ovunque, la fascia per la testa, l’adattatore a due poli, una lente specifica per le riprese sott’acqua, il vetro di protezione per lo schermo, il set di filtri ND (8,16,32) e il supporto girevole.

