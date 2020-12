Il fatturato dei Mac è aumentato del 50% nel terzo trimestre 2020

Le dinamiche scatenate da Coronavirus e lockdown proseguono: il mercato dei computer continua a crescere e ne beneficia anche Apple che registra un incremento del fatturato dei Mac del 50% nel terzo trimestre del 2020. Oltre agli acquisti di computer per lavoro e scuola da remoto, Apple può anche contare sull’introduzione dei nuovi Mac con processore Apple Silicon M1 che spingono gli utenti al rinnovo grazie a prestazioni e autonomia superiori.

Il mercato mondiale dei computer conta spedizioni di 81,8 milioni di unità, con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2019. A trainare il mercato sono per lo più gli acquisti effettuati da consumatori e utenti finali che registrano un aumento del 33% anno su anno, mentre gli acquisti da parte delle aziende contano per una crescita del 6%.

Dati e percentuali arrivano da un report di Goldman Sachs segnalato da AppleInsider: praticamente tutte le percentuali superano di almeno il 10% le previsioni indicate in precedenza dalla banca d’affari. Purtroppo oltre a indicare una crescita sostenuta del fatturato dei Mac nel terzo trimestre 2020, il report non offre ulteriori stime sul numero delle macchine vendute da Cupertino, così occorre attendere i report di altre società di analisi per il periodo in esame.

Il mercato in sensibile crescita fa segnare anche un aumento del prezzo medio di vendita che si attesta a 764 dollari, un aumento del 3% rispetto al 2019. Il fatturato globale è di 62,5 miliardi di dollari, il 14$ in più rispetto alla previsioni. Per quanto riguarda invece le categorie di dispositivi, la spinta alle vendite e del mercato nel suo complesso arriva dai portatili che registrano una crescita delle vendite del 36%, mentre le vendite di computer desktop calano del 18%.

Lenovo è il costruttore di PC Windows che fa meglio di tutti e diventa primo costruttore al mondo, distanziando sia Dell che HP che vedono invece ridursi la propria quota di mercato. Gli analisti prevedono che la spinta agli acquisti di computer proseguirà anche nel quarto trimestre ma che potrebbe rallentare e cessare del tutto man mano che si ridurranno i lockdown nel corso del 2021.

