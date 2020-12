Call of Duty Mobile Winter War porta una valanga di novità

Activision annuncia l’imminente rilascio della stagione 13 di Call of Duty Mobile battezzata Winter War che proietta i numerosi appassionati di questo titolo in nuovi scenari completamente innevati, oltre a introdurre una corposa serie di novità.

L’aggiornamento espansione Call of Duty Mobile Winter War sarà disponibile a partire dalle ore 16 in USA del 21 dicembre, mentre per l’Italia l’arrivo è indicato a partire dall’una di notte del 22 dicembre. I giocatori potranno tornare a sfidarsi in due delle mappe multiplayer più gettonate di sempre, Nuketown e Raid, questa volta in versione invernale completamente ricoperte di neve ma anche di nuove sorprese.

Arriva anche la nuova modalità di gioco multiplayer denominata Grind, apparsa per la prima volta in Modern Warfare ed ora anche in Call of Duty Mobile Winter War. Per animare gli scontri multiplayer vengono combinate le regole di Kill Confirmed e Hardpoint: il giocatore deve confermare le uccisioni effettuate raccogliendo le piastrine dei nemici uccisi per trasportarle in posizioni fisse sulla mappa. Chi viene colpito nell’impresa vedrà cadere tutte le piastrine raccolte.

L’update include nuovi contenuti sia gratuiti che premium a pagamento, tra cui nuovi Operatori, progetti di armi, una nuova arma leggendaria, nuovi personaggi, il nuovo veicolo snowboard, una nuova specialità, un nuovo sistema di punteggi, nuovi eventi a cui partecipare e nuove sfide stagionali.

Si scarica gratis per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo, mentre la versione per Android è disponibile da questa pagina di Google Play Store. Call of Duty Mobile Winter War è in arrivo sia per iPhone che per dispositivi Android