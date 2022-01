Il ferro da stiro verticale da viaggio Xiaomi in offerta a 56 euro

Quando si parla di Xiaomi ormai è lecito aspettarsi di tutto. Non solo smartphone, dunque, per il colosso cinese che ha ormai invaso qualsiasi ramo della tecnologia, e non solo. Oggi in offerta il ferro da stiro verticale Xiaomi Deerma, che potete portare anche in viaggio. Al momento si acquista in offerta a 56 euro circa direttamente a questo indirizzo.

Come qualsiasi altra periferica che fa parte dell’ecosistema Xiaomi, anche questo ferro da stiro eredita un design davvero minimale e moderno, dove si nota certamente una cura per i dettagli.

Il ferro da stiro permette di eliminare i batteri mentre si rimuovono le pieghe dai vestiti, che così risulteranno ancor più puliti e sicuri, senza doversi preoccupare di residui chimici. Il ferro da stiro in questione ha la capacità di sterilizzare al 99,99%.

Si tratta di una periferica davvero piccola, con un corpo portatile e compatto, facile da riporre e trasportare, ideale per i viaggi, per un migliore uso dello spazio.

Al suo interno vanta di un sistema di riscaldamento immediato, grazie al vapore ad alta pressione per lisciare capi pesanti come cappotti, e in grado di raggiungere una temperatura fino a 180 gradi, che permette di eliminare le pieghe senza difficoltà. L’estremità riscaldata propone un pannello in lega di alluminio smaltato in ceramica, così da risultare estremamente morbida sui vestiti.

Grazie alla presenza di un doppio fusibile, il ferro da stiro gode di massima protezione quando la temperatura è superiore al range di sicurezza. Può essere spento automaticamente per evitare scottature e tra le sue altre caratteristiche consente di stirare in orizzontale e in verticale con i vestiti appesi attraverso il mini corpo portatile.

Al momento in cui scriviamo si acquista in offerta a 56 euro direttamente a questo indirizzo.