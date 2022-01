Tesla mette l’assicurazione nel Wallet di iPhone

Se avete una Tesla, aggiornate l’app omonima che avete installato sul vostro iPhone: è stata appena rilasciata la versione 4.5.0 con la quale potete mettere l’assicurazione nell’app Wallet di Apple. E’ ben spiegato nel testo che accompagna l’aggiornamento, dove la società sviluppatrice specifica appunto che «i titolari di una polizza Tesla Insurance possono aggiungere la propria carta di assicurazione ad Apple Wallet».

L’aggiornamento è stato pubblicizzato poche ore fa dalla società tramite l’account di Twitter dedicato all’applicazione, al quale ha prontamente risposto (tra gli altri) l’utente “Coffee Table Tesla” con una schermata che mostra come appare la carta dell’assicurazione dopo essere stata integrata nel portafoglio digitale di Apple (la alleghiamo qui di seguito).

Corredata dal logo aziendale e da una fotografia con quattro delle sue automobili in primo piano, la card mette in primo piano le informazioni più importanti come il nome del contraente, il numero di polizza e altri dettagli della copertura assicurativa. In questo modo gli utenti con iPhone che hanno sottoscritto l’assicurazione Tesla Insurance possono avere sempre a portata di mano una versione semplificata della propria polizza, a cui è possibile accedere direttamente dalla schermata principale del telefono.

L’app Tesla, lo ricordiamo, è un software complementare per i veicoli dell’azienda, che consente ai proprietari di conoscere anche a distanza il livello di carica della batteria dell’auto, oppure di sbloccarne le portiere in un click, accendere e gestire il sistema di climatizzazione e via dicendo.

Tesla Insurance invece è una polizza assicurativa che il produttore offre attualmente in Arizona, Ohio, California, Illinois e Texas. Oltre ad archiviare le tessere assicurative in Wallet, gli utenti – inizialmente in USA – presto potranno aggiungere all’app la versione digitale del proprio documento d’identità e della patente di guida, consentendo così un più agevole controllo di tali documenti ai posti di blocco o quando richiesto dalle autorità competenti.