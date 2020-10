Il finale della seconda stagione di The Boys è disponibile su Prime Video

Amazon Prime Video ha anticipato il rilascio dell’ultima puntata della serie tv The Boys. Il finale della seconda stagione di The Boys avrebbe dovuto arrivare questa sera, ma è già disponibile online.

La piattaforma di tv in streaming Amazon Prime Video aveva scelto, per questa seconda stagione di The Boys, di offrire agli abbonati al servizio Prime i contenuti settimanalmente e non tutti insieme. Una scelta che i giganti dello streaming come Netflix, lo stesso Prime Video ed Apple TV+ stanno facendo sempre più di frequente.

Se da una parte, il “popolo delle serie tv” desiderano vedere una serie tutta d’un fiato, dall’altra è necessario anche creare l’attesa a proposito di uno show. Una strada, questa, che va anche nella direzione della fidelizzazione dell’abbonato.

Ma questa volta, Amazon Prime, ha fatto un’eccezione. L’episodio del finale della seconda stagione di The Boys, programmato per questa notte, è stato anticipato. L’episodio otto è dunque già a disposizione su Prime Video, poche ore dopo che il cast al completo ha rilasciato un’intervista al Comic-Con di New York.

Qualunque cosa accada nel secondo episodio, i fan potranno comunque stare tranquilli: è già stata programmata la terza stagione, ordinata ancora prima di presentare la seconda, e probabilmente ci sarà anche uno spin-off.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.