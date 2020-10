Il mini box luminoso per fotografie professionali in offerta ad appena 13,85 euro

Se volete ricreare un piccolo studio fotografico in casa fareste bene a dare uno sguardo al box con luce in offerta a 13,85 euro. Si tratta di una light box in miniatura che permette di ricreare un minuscolo studio fotografico sulla propria scrivania ad un prezzo irrisorio. Clicca qui per acquistarla.

All’interno del pack di vendita anche due diversi background, nero o bianco, così da poter scattare su uno sfondo neutro e nero. Presente anche il cavetto micro USB per l’accensione dei LED bidirezionali che servono ad evitare ombre e ad illuminare perfettamente il piccolo oggetto che si trova dentro il box, così da creare delle foto simil-professionali, da inserire anche su cataloghi online o siti web.

Il box con luci bidirezionali crea un piccolo stage sul quale posizionare l’oggetto da fotografare, evitando ombre, ed illuminando l’oggetto in modo ottimale, così da effettuare scatti perfetti e rigorosi.

Il box è di piccole dimensioni, pari a 22.00 x 23.00 x 24.00 cm, e serve quindi per fotografare oggetti piuttosto piccoli, che si tratti di orologi, piuttosto che di vasetti per piante, smartphone o altri piccoli accessori.

In questo modo sarà possibile creare delle immagini dal look professionale, senza elementi di disturbo in sottofondo e senza fastidiose ombre che potrebbero in realtà crearsi con la luce naturale o quella artificiale della stanza.

Include anche una comoda apertura rotonda sulla parte alta, che permette di scattare le immagini non solo lateralmente ma anche dall’alto, per ottenere anche prospettive e punti di vista diversi senza dover spostare l’oggetto.

Perfetto da utilizzare con una fotocamera ma anche con gli smartphone fotograficamente più evoluti, il box fotografico con led bidirezionali costa davvero poco: 13,85 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.