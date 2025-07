Il floppy non è sparito, come leggere i dischetti sui computer attuali

Nell’epoca in cui tutto sembra passare al cloud, può sorprendere scoprire che c’è ancora spazio per un lettore floppy nel 2025. Eppure, per chi lavora con archivi storici, sistemi legacy o semplicemente ha bisogno di recuperare dati importanti da vecchi supporti, il modello attualmente in promozione, essendo compatibile con l’hardware moderno, può fare la differenza.

Grazie alla doppia connessione USB-A e USB-C può infatti essere utilizzato su gran parte dei computer moderni, inclusi ultrabook e desktop che non dispongono più di porte USB tradizionali. È pienamente compatibile con Windows (da XP in poi), macOS e Linux, mentre non funziona con smartphone e tablet.

Il suo impiego principale è senza dubbio nel recupero di dati da floppy da 3,5 pollici, ancora presenti in molti contesti professionali, pubblici o privati. Vecchie foto, documenti Word, fogli di calcolo o file specializzati possono così essere letti e recuperati senza dover ricorrere a hardware obsoleto o difficilmente reperibile. Questo lettore si rivela utile anche per chi pratica retrogaming o retrocomputing, permettendo il trasferimento di software tra PC moderni e sistemi vintage.

Oltre a queste applicazioni più note, è interessante osservare come il lettore possa trovare spazio anche in ambito musicale. Alcuni strumenti elettronici, come il pianoforte Roland KR-15, utilizzano infatti floppy disk per salvare o caricare dati MIDI e brani. Per chi desidera trasferire musica da o verso questi strumenti, questo tipo di lettore si presenta come una delle soluzioni più semplici e dirette.

