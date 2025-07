Sacchetti sottovuoto e pompa da viaggio per ridurre l’ingombro in valigia, solo 29,45€

Se vi state già arrovellando su come fare a far stare tutti i vostri vestiti dentro ad una borsa o una valigia per le prossime vacanze, smettete di crucciarvi: su Amazon è in sconto il set Vacbird Sacchetti Sottovuoto Vestiti Viaggio con Pompa USB, pensato per chi desidera ottimizzare lo spazio in valigia o nell’armadio. Ora costa solo 29,45€ applicando il coupon del 20% invece di 36,66€.

Set da 9 sacchetti con pompa elettrica portatile

Quelloo in offerta è un kit che comprende 9 sacchetti sottovuoto riutilizzabili in tre formati (3 da 40×40 cm, 3 da 40×50 cm, 3 da 40×60 cm) e una pompa USB compatta. Il sistema permette di ridurre il volume dei capi in circa 30 secondi, grazie alla potenza di aspirazione di -50Kpa. La pompa si alimenta tramite cavo USB, compatibile con power bank e caricabatterie da viaggio, rendendola adatta anche a utilizzi in mobilità.

In pratica potrete prima ridurre lo spazio a casa poi quando sarete in viaggio potrete, grazie alla piccola pompa, fare lo stesso dopo avere usato un vestito, un maglione, una felpa.

Materiali multistrato e chiusura ermetica

I sacchetti sono realizzati in materiale PE+PA con 5 strati rinforzati, per garantire resistenza a strappi, polvere e umidità. L’apertura laterale lunga consente di inserire facilmente indumenti ingombranti, mentre la doppia cerniera assicura una sigillatura efficace. Il sistema è utile anche in casa, per archiviare il cambio di stagione o ottimizzare gli spazi nei cassetti.

Pompa visibile e cavo integrato

La pompa è progettata con colori vivaci e forma compatta, per renderla facile da individuare e trasportare. Il cavo avvolto nella base evita grovigli durante l’utilizzo o il trasporto. Ideale per viaggi in aereo, treni o auto, consente di risparmiare spazio senza rinunciare a portare più capi nel bagaglio.

Il set Vacbird Sacchetti Sottovuoto Vestiti Viaggio con Pompa USB è disponibile su Amazon a 29,45€ con coupon attivo sul prezzo di 36,66€, pari a uno sconto del 20%.

