Il Fornitore Apple di MacBook Pro riprende la produzione a Shanghai

Il fornitore Apple Quanta, che su occupa di MacBook Pro, sta gradualmente riprendendo la sua produzione nello stabilimento cinese, dopo l’allentamento dei blocchi a Shanghai.

Lo riferisce il DigiTime, secondo cui anche i pull-in degli ordini stanno lentamente diventando forti nello stabilimento di produzione, il che dovrebbe aumentare la disponibilità dei modelli MacBook Pro e abbreviare i tempi di consegna ai clienti che nelle ultime settimane hanno sperimentato qualche ritardo.

Diversi utenti, come anche i lettori di MacRumors in attesa di modelli di MacBook Pro ordinati a marzo e aprile, hanno visto le loro spedizioni ritardate a causa dei problemi di fornitura di Apple. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Quanta è l’unico fornitore di MacBook Pro di fascia alta, il che ha portato a ritardi nei tempi di consegna nell’ordine tra le tre e le cinque settimane per via dei blocchi in Cina. Alcune configurazioni di MacBook Pro attualmente non sono disponibili per la consegna fino alla fine di giugno fino all’inizio di luglio. Anche nel store italiano.

Nonostante la graduale ripresa della produzione di MacBook Pro, si prevede che i problemi di approvvigionamento avranno un impatto sulle vendite di prodotti nel terzo trimestre del 2022. Apple la scorsa settimana ha affermato che le interruzioni del lockdown in Cina e la carenza di silicio continueranno a rendere difficile produrre abbastanza prodotti per soddisfare la forte domanda dei consumatori, e questo alla fine influenzerà le entrate del trimestre di giugno di Apple.

Per questo, c’è chi ha criticato la troppa dipendenza di Apple dalla Cina: troppa dipendenza di Apple dalla Cina sono praticamente in grado di fermare la produzione, con gravi danni per le casse della società. La soluzione, allora, sarebbe quella di investire per la creazione di centri di produzione al di fuori del Paese.