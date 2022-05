Harley-Davidson svelerà l’elettrica LimeWire Del Mar il 10 maggio

La prossima settimana sarà presentata una nuovo moto elettrica targata LiveWire: l’annuncio è fissato per martedì 10 maggio quando il marchio, nato come divisione della Harley-Davidson per far sì che potesse concentrarsi unicamente sulla produzione di motociclette completamente elettriche, mostrerà al mondo la Del Mar.

Secondo le indiscrezioni si tratta di una moto di peso medio, in questo modo potrà essere più accessibile rispetto alla LiveWire One dell’anno scorso, che fu commercializzata per 22.000 dollari. Dovrebbe inoltre essere costruita intorno alla piattaforma Arrow di LiveWire, che si compone di un pacco batteria, circuiteria elettronica e motore racchiusi all’interno di un’unica unità su cui poi l’azienda può costruire varie motociclette.

Nel caso della Del Mar dovrebbe essere impiegata la versione S2 di questa piattaforma, progettata appositamente per moto di peso medio. Ma essendo un pacchetto scalabile, si ipotizza che in futuro possa essere sviluppata la variante S3 per moto leggere e una S4 per quelle pesanti.

L’annuncio è accompagnato da un breve video teaser di 15 secondi (qui sopra) in cui probabilmente quello che si intravede al minuto 0:06 è il retro della nuova moto, ma non dice molto altro, quindi al momento è quasi impossibile prevederne il design. C’è un immagine concettuale (qui sotto), pubblicata dalla Harley-Davidson nel 2019, che mostra quale potrebbe essere un potenziale modello di moto dal peso medio, ma nessuno al momento è in grado di dire se la Del Mar si ispira a questo design o se sarà tutt’altro.

Questo annuncio è particolarmente rilevante perché proprio in questo momento LiveWire, secondo un accordo di acquisizione speciale (SPAC), sta per diventare pubblica. Lo scorso dicembre Harley-Davidson aveva infatti annunciato che LiveWire si sarebbe fusa con la AEA-Bridges Impact Corporation e con il produttore di scooter taiwanese Kymco e alla fine del mese scorso aveva confermato che la fusione era a buon punto e si sarebbe chiusa entro la metà del 2022.