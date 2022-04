I lockdown in Cina peseranno sulla disponibilità di prodotti Apple

I lockdown in Cina stanno diventando un problema per Apple. Un problema che vale fino a 8 miliardi di dollari. È questa la cifra menzionata dal CFO Luca Maestri nel contesto della presentazione del bilancio fiscale di ieri sera a margine delle vicende che colpiscono la catena di forniture della Mela.

Si tratta, come noto, dei problemi causati dal blocco della produzione in alcune città cinesi dove il governo ha disposto una serie di rigorosissimi lockdown per fermare il Coronavirus. L’ultimo di questi è accaduto a Shangai in pratica nella grande conurbazione dove si trovano alcune delle fabbriche più importanti per Apple sia quelle che assemblano i dispositivi sia quelli che costruiscono componenti.

Sulla scia di questa politica che dura fin dall’avvio dello stato di pandemia, già durante l’ultimo trimestre sono venuti a mancare molte milioni di dispositivi rendendo impossibile soddisfare tempestivamente la domanda. Ad essere colpiti in particolare i tablet tanto che le vendite sono state inferiori alle attese e sotto i livelli dello scorso anno facendo segnare un calo del 2,1%; Apple avrebbe infatti dato priorità agli iPhone penalizzando le forniture di chip per gli iPad. Ma ora, almeno stando a quanto riferito ieri, la situazione potrebbe peggiorare e pesare sul bilancio complessivo del trimestre in corso che terminerà a fine giugno.

“Ci attendiamo che queste problematiche determinino una ricaduta nell’ordine di 4-8 miliardi di dollari. Sostanzialmente di più di quanto abbiamo dovuto subire durante il trimestre di marzo” ha detto Maestri. “La maggior parte delle difficoltà – ha aggiunto Cook – sono nel corridoio di Shangai. Oggi le fabbriche hanno riaperto ma ci vorrà del tempo prima che tornino a funzionare a pieno regime. Fino ad oggi i problemi maggiori lo abbiamo riscontrati sugli iPad e sui MacBook di fascia alta, ma man mano nel corso del trimestre li avremo anche su altri prodotti”.

Un altro problema dei lockdown deriva dall’impatto sui consumatori cinesi. Le vendite vengono infatti rallentate sia perché in alcune zone è impossibile acquistare i dispositivi sia perché con le chiusure di negozi, zone turistiche, trasporti l’uso in particolare dei dispositivi mobili diventa meno appetibile.

La notizia delle difficoltà di approvvigionamento e quindi di disponibilità dei prodotti ha suscitato la preoccupazione degli investitori almeno a quelli attivi nell’after hour. Nonostante il bilancio fiscale sia stato ancora superiore alle attese, in questo momento si segnala un calo delle azioni Apple di circa il 2%