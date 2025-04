Il futuro di Motorola è qui con razr ed edge 6, AI, buds loop e watch fit

Motorola ha annunciato un ampio rinnovo del proprio catalogo, con novità che spaziano dai pieghevoli di ultima generazione della serie razr 60, ai terminali classici Edge 60, passando a nuovi accessori indossabili, incluse evoluzioni dell’intelligenza artificiale.

Al centro della presentazione ci sono naturalmente i nuovi razr 60 Ultra e razr 60, due foldable che vantano i display più ampi e luminosi montati su un pieghevole Motorola, affiancati da schermi esterni interattivi pensati per ridurre al minimo la necessità di aprire il dispositivo.

Entrambi i modelli integrano Moto AI, che in tempo reale suggerisce funzioni per migliorare creatività e produttività, mentre il meccanismo di cerniera in titanio e la certificazione IP48 garantiscono robustezza contro polvere e schizzi d’acqua.

Motorola razr 60 arriva con Android 15 e processore Mediatek Dimensity 7400X a 4 nm, GPU Mali-G615 MC2, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 non espandibile.

Propone un ampio schermo pieghevole AMOLED LTPO da 6,9 pollici offre una risoluzione di 1080 × 2640 pixel (413 ppi), affiancato da un display esterno AMOLED da 3,6 pollici con risoluzione 1056 × 1066 pixel.

Sul retro si trova una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.7, dual-pixel PDAF e stabilizzazione ottica, abbinata a un sensore ultrawide da 13 MP f/2.2 con angolo di visione di 120°.

In alto nello schermo interno c’è invece la selfie-cam da 32 MP f/2.4. La connettività comprende Wi-Fi 6/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFC e porta USB-C 2.0, mentre l’alimentazione è affidata a una batteria Li-Ion da 4500 mAh compatibile con ricarica cablata da 30 W e wireless da 15 W. Una volta aperto misura 171,3 × 74 × 7,3 mm, chiuso 88,1 × 74 × 15,9 mm, per un peso di 188 grammi.

Motorola razr 60 Ultra

Il Motorola razr 60 Ultra, anch’esso equipaggiato con Android 15, funziona invece con Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm con GPU Adreno 830, sostenuto da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di archiviazione UFS 4.0.

Il display interno è un AMOLED LTPO da 7,0 pollici con risoluzione 2.992 × 1.224 pixel, refresh rate a 165 Hz e supporto a Dolby Vision e HDR10+. All’esterno, il pannello p-OLED LTPO da 4,0 pollici Full HD+ (1272 × 1080 pixel) offre anch’esso 165 Hz e protezione Gorilla Glass Ceramic.

Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 50 MP f/1.8 con OIS e un modulo ultrawide/macro da 50 MP f/2.2 con campo visivo di 122°, mentre la selfie-cam interna monta un sensore da 50 MP f/2.0.

Tra le opzioni di connettività spiccano il supporto Dual SIM 5G ed eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e USB-C, con audio stereo integrato. La batteria da 4700 mAh è ricaricabile via cavo a 68W, oppure in wireless a 30W. Il modello misura 171,48 × 73,99 × 7,19 mm aperto e 88,12 × 73,99 × 15,69 mm chiuso, con un peso complessivo di 199 grammi.

Il Razr 60 Ultra con 16/512 GB è in vendita a 1.349 € nelle quattro varianti Scarab, Mountain Trail, Cabaret e Rio Red, mentre il Razr 60 da 8/256 GB è proposto a 999 € in tutti e quattro i colori e nei negozi fisici nella tonalità Gibraltar Sea.

Edge 60 e 60 Pro

Accanto ai pieghevoli, Motorola ha introdotto il nuovo Edge 60 Pro, primo dispositivo quad-curve dell’azienda, e l’Edge 60 che ne riprende in chiave più economica molte caratteristiche.

Entrambi sono certificati IP68/69, montano un sistema fotografico evoluto con sensori Sony LYTIA 700C e offrono quattro obiettivi posteriori in un corpo dal profilo continuo su tutti i lati.

Questi modelli abbracciano the nuove funzioni Moto AI – da Next Move, che anticipa le azioni più frequenti, a Playlist Studio e Image Studio per gestire contenuti multimediali, fino a Look and Talk, che avvia le chiamate semplicemente guardando il telefono.

Questi due smartphone arrivano sul mercato rispettivamente a 649 € per la versione Pro (12/512 GB) e 399 € per il modello base (8/256 GB). La maggior parte dei terminali Motorola sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Moto Things

Tra le altre novità c’è la famiglia Moto Things, che si amplia con gli auricolari Moto Buds Loop e lo smartwatch Moto Watch Fit, progettati per integrarsi perfettamente con lo smartphone e offrire un’esperienza d’uso coerente.

I Moto Buds Loop, i primi auricolari open-ear firmati Motorola con tecnologia Sound by Bose, combinano qualità e consapevolezza dell’ambiente circostante, grazie al design “open-ear”.

Il Moto Watch Fit è pensato per chi conduce uno stile di vita dinamico e desidera uno strumento versatile per monitorare attività fisica, salute e notifiche sul proprio smartphone Android. Unendo design leggero a sensori precisi e connettività costante, questo wearable si propone come un supporto quotidiano per tenere traccia degli allenamenti, gestire il benessere e rimanere sempre aggiornati. I moto buds loop saranno disponibili in Italia da maggio al prezzo di 149€, la versione in partnership con Swarovski sarà disponibile da fine giugno al prezzo di 299€. Per quanto concerne lo smartwatch, moto watch fit sarà disponibile in Italia da fine maggio al prezzo di 99€.

Tutti i prodotti Motorola sono in vendita su Amazon a partire da questa vetrina.

Per gli articoli su Motorola si parte da questa pagina, invece per le novità sull’universo Android rimandiamo alla sezione dedicata di mactynet.